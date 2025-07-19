В Киеве водитель избил отца депутата Киевсовета, который является инвалидом войны: злоумышленника задержали. Фото

В Подольском районе Киева водитель легковушки избил отца военного и депутата Киевсовета Александра Погребинского – Игоря. Нарушитель напал на пожилого мужчину, который является инвалидом войны на пешеходном переходе.

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Об этом воин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Вероятного нападающего уже нашли и задержали правоохранители.

"Вечером, пока не установленный человек, совершил нападение на моего отца Погребиского Игоря, инвалида войны. Человек не изучил наверняка правила дорожного движения, и считает, что когда люди переходят дорогу, их не надо пропускать, мало того, надо еще и бить. Бить надо инвалидов войны потому что наверняка они начали мешать ездить спортивным и хамовитым водителям!", – написал Погребиский.

Он добавил, злоумышленник сразу скрылся с места происшествия, оставив пешехода с окровавленным лицом.

В свою очередь в пресс-службе столичной полиции сообщили, что они нашли нападавшего – им оказался 48-летний житель столицы. Как установили полицейские, между 58-летним Игорем Погребиским и водителем автомобиля Opel возник спор о правилах пересечения проезжей части. В дальнейшем, во время ссоры нападающий вышел из авто и ударил бывшего военного в лицо, а затем скрылся.

Злоумышленника задержали, а по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

"Пострадавшему выручено направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести полученных им телесных повреждений", – добавили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Гидропарке в Киеве толпа подростков напала на военнослужащего, повалила его на землю и избила. Несовершеннолетние нападавшие были задержаны.

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