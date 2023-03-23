Поставляли в Россию сырье для производства лазерных прицелов: в Одессе разоблачили компанию, работавшую на враге. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила компанию в Одессе, которая поставляла России сырье для ее военно-промышленного комплекса. В частности, предприятие продавало агрессору инертный газ высокой очистки и оборудование для его обработки, которые использовались при изготовлении лазерных прицелов для вражеских танков и высокоточных видов вооружения.

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Об этом 23 марта сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, компания, которая сотрудничала с врагом, является уникальной по своим возможностям, поскольку может доводить очистку инертных газов до более чем 90%. В России же заводы дают лишь 60% очистки (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Поэтому оккупанты пытались сохранить контроль за украинской компанией. Для этого в 2022 году фактические владельцы, граждане РФ, формально перепродали активы кипрской фирме и наняли украинский менеджмент.

А для вывоза сырья в марте 2022 года зарегистрировали аффилированную коммерческую структуру на Ближнем Востоке, которая в дальнейшем закупала товар у одесской компании и переправляла его в Россию.

В ходе обысков на производстве, в офисах и других помещениях фигурантов правоохранители нашли документы с доказательствами преступлений.

Руководителю предприятия сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 и ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность; пособничество государству-агрессору).

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора, сообщили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ задержала в Одессе агента РФ, который призывал к уничтожению украинского народа. Мужчина в соцсетях публиковал данные о расположении украинских войск и объектов критической инфраструктуры.

– СБУ задержала в Одессе двух агентов РФ, которые "охотились" на позиции украинской ПВО.

– В Одессе задержали бывшего правоохранителя, которого завербовала ФСБ РФ. Он собирал для врага разведывательную информацию и даже записался на собеседование в добровольческий батальон "Черноморская сечь", чтобы узнать интересующие оккупантов данные.