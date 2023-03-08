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СБУ задержала вражеского информатора в Одессе, который призывал к уничтожению украинского народа. Фото

Анна Паскевич
Расследования
2 минуты
3,5 т.
СБУ задержала вражеского информатора в Одессе, который призывал к уничтожению украинского народа. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала вражеского информатора в Одессе. Местный житель в соцсетях публиковал данные о расположении Сил обороны и объектов критической инфраструктуры, а также призывал к уничтожению украинского народа.

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Об этом 8 марта сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, пособник врага был разоблачен в результате контрдиверсионных мер на юге страны (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Информацию, которую мужчина публиковал на страницах в запрещенных соцсетях, агрессор использовал для подготовки и нанесения прицельных ракетных ударов.

Злоумышленник также выходил на местность, чтобы ознакомиться с последствиями прилетов и обнародовать эти данные для повторных воздушных атак врага.

По данным следствия, предателем оказался житель Одессы, который поддерживал войну РФ против Украины и оправдывал военные преступления оккупантов.

В сети он призывал к насильственному захвату государственной власти и уничтожению украинского народа.

В ходе обысков дома у задержанного нашли компьютерную технику с доказательствами преступлений.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

– ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности),

– ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Суд поместил предателя под стражу, расследование продолжается.

СБУ задержала вражеского информатора в Одессе, который призывал к уничтожению украинского народа. Фото
СБУ задержала вражеского информатора в Одессе, который призывал к уничтожению украинского народа. Фото
СБУ задержала вражеского информатора в Одессе, который призывал к уничтожению украинского народа. Фото
СБУ задержала вражеского информатора в Одессе, который призывал к уничтожению украинского народа. Фото
СБУ задержала вражеского информатора в Одессе, который призывал к уничтожению украинского народа. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ задержала агента российского ГРУ. Агент РФ планировал подорвать один из объектов транспортной инфраструктуры в Ривне.

5 марта глава СБУ Василий Малюк заявил, что Служба безопасности передала в суд уже более 300 дел против предателей. 44 приговора уже вступили в силу.

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