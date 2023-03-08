СБУ задержала вражеского информатора в Одессе, который призывал к уничтожению украинского народа. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала вражеского информатора в Одессе. Местный житель в соцсетях публиковал данные о расположении Сил обороны и объектов критической инфраструктуры, а также призывал к уничтожению украинского народа.

Видео дня

Об этом 8 марта сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, пособник врага был разоблачен в результате контрдиверсионных мер на юге страны (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Информацию, которую мужчина публиковал на страницах в запрещенных соцсетях, агрессор использовал для подготовки и нанесения прицельных ракетных ударов.

Злоумышленник также выходил на местность, чтобы ознакомиться с последствиями прилетов и обнародовать эти данные для повторных воздушных атак врага.

По данным следствия, предателем оказался житель Одессы, который поддерживал войну РФ против Украины и оправдывал военные преступления оккупантов.

В сети он призывал к насильственному захвату государственной власти и уничтожению украинского народа.

В ходе обысков дома у задержанного нашли компьютерную технику с доказательствами преступлений.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

– ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности),

– ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Суд поместил предателя под стражу, расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ задержала агента российского ГРУ. Агент РФ планировал подорвать один из объектов транспортной инфраструктуры в Ривне.

5 марта глава СБУ Василий Малюк заявил, что Служба безопасности передала в суд уже более 300 дел против предателей. 44 приговора уже вступили в силу.