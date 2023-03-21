''Охотились'' на позиции украинского ПВО: СБУ задержала в Одессе двух вражеских информаторов. Фото

Представители Службы безопасности Украины задержали в Одессе двух вражеских информаторов. Предатели Родины разведывали позиции украинских систем ПВО.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Информаторы собирали разведданные о местоположениях подразделений Сил обороны и стратегически важных объектов критической инфраструктуры на территории южного региона (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В первую очередь, их интересовала информация о перемещении колонн с военной техникой, а также позиции систем противовоздушной обороны ВСУ. Полученные сведения враг планировал использовать для подготовки воздушных ударов по областному центру", – сказано в сообщении.

Силами контрразведки СБУ злоумышленников своевременно разоблачили и поэтапно задокументировали преступные действия.

Задержали мужчин во время попытки передачи разведывательных сведений агрессору. Вражескими приспешниками оказались двое местных жителей. Кроме того, один из них – работник коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы".

Следствие установило, что российская спецслужба дистанционно привлекла их к негласному сотрудничеству против Украины благодаря прокремлевским взглядам, которые мужчины неоднократно озвучивали публично.

Злоумышленники держали связь с представителями страны-агрессора с помощью мессенджеров. Они отправляли врагу видео с описанием прилегающей местности.

В ходе обысков в жилье фигурантов обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали в преступной деятельности.

В настоящее время обоим злоумышленникам сообщено о подозрении. Также суд уже избрал им меру пресечения – содержание под стражей, расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе поймали бывшего правоохранителя, которого завербовала российская федеральная служба безопасности после начала полномасштабного вторжения. Мужчина собирал для противника разведывательную информацию и даже записывался на собеседование в добровольческой батальон под названием "Черноморская сечь", чтобы узнать интересующие оккупантов данные.

Также ранее на Донетчине СБУ разоблачила агентурную группу ГРУ, в состав которой входили две жительницы Краматорска, сдававшие позиции украинских войск. Одна из них была медсестрой боевого подразделения теробороны ВСУ.

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