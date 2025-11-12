Под Киевом подросток напал на прохожих с ножом и кулаками из-за замечания. Подробности и фото

В Вышгороде Киевской области задержали 17-летнего парня. Подросток, по информации следствия, после замечания ранил ножом одного прохожего, а другого – жестоко избил.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Напал из-за замечания

По словам правоохранителей, в Вышгороде в ночное время на одной из улиц между жилыми домами компания парней распивала алкогольные напитки и громко слушала музыку. Двое прохожих сделали отдыхающим замечание, из-за чего между последними и 17-летним подростком возникла ссора, которая переросла в драку.

"В разгар схватки нападавший ударил 20-летнего оппонента кулаком в лицо, в результате чего пострадавший упал. После этого 21-летний товарищ пострадавшего попытался прекратить конфликт, однако злоумышленник нанес ему удар ножом в область брюшной полости. В дальнейшем фигурант подошел к первому пострадавшему и нанес еще несколько ударов кулаком по голове", – добавили в пресс-службе.

Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, а нападающего задержа ли и поместили в изолятор временного содержания.

По факту умышленного нанесения тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

