После скандала с замглавы МВД Гогилашвили полицейские получили новую 'разнарядку': появились подробности

Сотрудники полиции Луганской области получили задание выучить наизусть фамилии всего руководства Министерства внутренних дел. Такая разнарядка якобы связана со скандалом на блокпосту с участием замминистра МВД Александра Гогилашвили.

О том, что луганским полицейским предстоит изучать поименно все руководство МВД сообщило издание "Телеграф" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Какие именно фамилии предстоит изучать правоохранителям и как будут проверять новые знания сотрудников не уточняется. Однако разнарядку связывают с тем, что полицейские на блокпосту в Краматорске не узнали в лицо замминистра МВД Гогилашвили.

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Стоит отметить, что в понедельник, 13 декабря, Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Причиной стал скандал, который чиновник устроил с правоохранителями на блок-посту в Донецкой области, когда его автомобиль остановили.

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