После скандала с замглавы МВД Гогилашвили полицейские получили новую "разнарядку": появились подробности
Сотрудники полиции Луганской области получили задание выучить наизусть фамилии всего руководства Министерства внутренних дел. Такая разнарядка якобы связана со скандалом на блокпосту с участием замминистра МВД Александра Гогилашвили.
О том, что луганским полицейским предстоит изучать поименно все руководство МВД сообщило издание "Телеграф" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Какие именно фамилии предстоит изучать правоохранителям и как будут проверять новые знания сотрудников не уточняется. Однако разнарядку связывают с тем, что полицейские на блокпосту в Краматорске не узнали в лицо замминистра МВД Гогилашвили.
Стоит отметить, что в понедельник, 13 декабря, Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Причиной стал скандал, который чиновник устроил с правоохранителями на блок-посту в Донецкой области, когда его автомобиль остановили.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Машину Гогилашвили, которая направлялась в сторону зоны ООС на Донбассе, остановили полицейские, однако транспортное средство притормозило не сразу. Гогилашвили был возмущен остановкой и тем, что сотрудники правоохранительных органов не знают его, замглаву МВД, в лицо.
Глава МВД Денис Монастырский инициировал служебное расследование в отношении чиновника, а президент Украины Владимир Зеленский потребовал увольнения Гогилашвили с должности заместителя министра внутренних дел.
Сам Гогилашвили извинился за свое "чрезмерно эмоциональное" поведение. Также подчеркнул, что поддерживает решение руководителя по дисциплинарному производству.
Журналист Юрий Бутусов рассказал о подробностях инцидента с Александром Гогилашвили. По его словам, чиновник напал на капитана полиции, используя охрану спецназовцев ГУР Минобороны, а также бронеавтомобиль посольства США. Он отметил, что после такого скандала представителя МВД должны уволить.
В сети появилось видео нового инцидента со скандальным поведением Гогилашвили. На нем чиновник в грубой форме с использованием нецензурной лексики разговаривает с правоохранителями в Киеве.