Пошли в супермаркет за подарком на день рождения: что известно о погибших от российского ракетного удара в Константиновке

Две соседки, 16-летняя Владислава и 11-летняя Лера, утром 9 августа отправились в ЕКО Маркет, который находился совсем рядом с их многоэтажкой в Константиновке Донецкой области. Девочки собирались на день рождения к подружке и выбирали подарок. Назад они уже не вернулись, потому что российская ракета ударила по мирному городу в 11:05, когда в магазине было много народу.

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Российский удар забрал сразу 14 жизней украинцев. Еще 43 человека были ранены. Среди погибших трое детей 9, 11 и 16 лет.

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Погибла сирота

В тот день 16-летняя Владислава Антошкина вместе с подружкой 11-летней Валерией Хоменко отправились в Еко Маркет за подарком. Магазин находился рядом с их домом. Бабушка Владиславы вспоминает, что девочек пригласили на день рождения, и они решили купить праздничные свечки на торт.

Девочки обошли прилавки, выбрали свечи. А потом вспомнили, что нужно еще купить сладкой воды, и вернулись в магазин. В это время российская ракета как раз ударила по супермаркету.

"Взрыв был ужасный, все вокруг и небо стало черными, выбило стекла, погнулись рамы, нас всех оглушило. Я испугалась, меня всю трясло. Я все-таки выскочила на улицу, подошла к углу дома. Там было уже много спасателей, полиции, нас не пускали подойти поближе. Вышла и мама Леры, мы вместе стояли там, ждали, очень надеялись, что наши дети живы, просто ранены. Но прошло много времени, а о них ничего не было известно. Потом выяснилось, что они сгорели в том аду", – с горечью рассказывает бабушка Владиславы Лидия.

Женщина сама воспитывает четверых внучек. В 2013 году ее сын, отец троих девочек (старшая была от предыдущего брака), погиб на производстве, а мать детей бросила.

"Я их опекун. Мне тогда достались четыре девочки, самой младшей было 8 месяцев, старшей 8 лет. Владиславе было только 6 лет, с тех пор я их и воспитывала. Теперь Владиславы не стало", – переживает бабушка.

В ноябре Владиславе должно было исполниться 17 лет. Она закончила школу и собиралась поступать в училище на штукатура-маляра. Девочка росла доброй, спокойной, ни с кем никогда не конфликтовала, ее все дети во дворе любили.

А 11-летняя Валерия была единственным ребенком в семье. Родители переехали в Константиновку не так давно из Торецка.

Работал в магазине, торговал автозапчастями

Еще один погибший – 22-летний Никита Волобуев. Парень работал в ЕКО Маркете в магазине автозапчастей.

"Накануне мы общались с ним. Все было хорошо у него. Мы каждый день с ним разговаривали, строили какие-то планы на будущее. В жизни он был жизнерадостным, увлекался всем понемножку. Очень добрый, всегда помогал. Из родных у него остались мама, отчим, дядя и двоюродные брат и сестра", – рассказал Александр, двоюродный брат Никиты.

Он вспоминает, что о российском ракетном ударе узнал из интернета, увидел, что прилет был как раз в ЕКО Маркет. К сожалению, Никита в то время был на работе и погиб.

Также среди погибших оказался 36-летний полицейский, инспектор сектора кадрового обеспечения Максим Кислюк, в это время он находился в наряде. В полиции Максим проработал 15 лет.

У него остались родители, жена и дети.

Также вчера попрощались и с 46-летней Людмилой Шимковской, она была частным предпринимателем. У нее также остались дети.