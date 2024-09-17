Руки были связаны скотчем: оккупанты казнили мечом безоружного украинского военнопленного, – Лубинец

Российские оккупанты казнили еще одного украинского воина. Безоружного защитника с перемотанными скотчем руками военные преступники убили мечом.

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Об этом заявив Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он призвал международное сообщество отреагировать на очередное преступление России.

"Очередное военное преступление – россияне казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками. Уровень варварства и кровожадности невозможно постичь. Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными!" – подчеркнул омбудсмен.

Перед этим в сети начало распространяться жуткое фото с убитым воином. Как утверждает волонтер и общественный активист Сергей Стерненко, казнь захватчики совершили на Покровском направлении.

"В Новогродовке Донецкой области россияне пытали и зарезали украинского военнопленного", – подписал фотографию он.

Также в сети сообщают, что на мечи, которым был убит защитник, убийцы оставили надпись "За Курск".

Лубинец призвал мир отреагировать на очередное военное преступление оккупационной армии.

"Сколько еще мир будет смотреть, как Россия открыто демонстрирует пренебрежение к любым нормам и законам? Направил письма международным организациям, МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России", – рассказал он.

Также Лубинец подчеркнул, что звериная жестокость россиян преследует четкую цель: запугать и деморализовать украинский народ.

"Отдельно отмечу, что такие показательные казни направлены на деморализацию украинского общества. Однако видя такие действия, мы должны становиться еще более решительными в борьбе против агрессора", – отметил омбудсмен.

Напомним, в начале июня этого года генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявлял, что россияне казнили 61 украинского военнопленного, а все остальные подверглись пыткам. Впоследствии в ОГПУ уточнили: в эту цифру входят только те защитники, которых убили во время сдачи в плен, в общей сложности известно про более 100 защитников, казненных после сдачи в плен, в местах несвободы.