Поругался с мамой и ушел из дома: на Винниччине полицейские вернули родным 7-летнего ребенка. Фото

В Винницкой области 7-летний мальчик ушел из дому после ссоры с мамой. Ребенка заметили идущим по обочине дороги.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе. Патрульная полиция ответила на вызов и забрала ребенка, который шел сам по обочине. С его слов, он направлялся к своему другу.

Полицейские усадили ребенка в авто и доставили в участок. На его маму составили протокол по ст. 184 (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

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