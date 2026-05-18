Порезал двух прохожих и бежал по улице с ножом: в Житомире патрульные задержали нападавшего, который находился в СВЧ
В Житомире патрульные задержали мужчину, который напал на прохожих с ножом и нанес им телесные повреждения. Инцидент произошел прямо посреди улицы, что вызвало оперативное реагирование нескольких экипажей полиции.
Злоумышленника удалось быстро остановить и задержать. Об этом сообщила патрульная полиция Житомирской области.
По информации правоохранителей, сообщение о нападении поступило в полицию на днях. Неизвестный мужчина ранил двух прохожих и с места происшествия скрылся, двигаясь по улице с ножом в руках.
По прибытии на вызов экипаж роты тактико-оперативного реагирования заметил мужчину, который перебегал дорогу, держа в руках холодное оружие.
Полицейские остановились на безопасной дистанции, достали табельное оружие и приказали ему бросить нож. После выполнения требований инспекторов мужчину задержали с применением кайданков.
Параллельно другой экипаж обнаружил неподалеку раненого мужчину. Пострадавший был в тяжелом состоянии и терял значительное количество крови.
Патрульные оказали домедицинскую помощь – наложили турникет и окклюзионные повязки, после чего контролировали его состояние до прибытия медиков. Впоследствии пострадавшего госпитализировали. Еще одного раненого также доставили в больницу бригадой скорой помощи.
Во время проверки личности задержанного полицейские установили, что он находится в розыске как военнослужащий, самовольно оставивший часть (СЗЧ).
Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по части 1 статьи 115 (покушение на убийство) и части 2 статьи 15 Уголовного кодекса Украины.
