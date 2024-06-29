Вместо денег – физический труд: пограничники разоблачили новую 'схему' переправки мужчин за границу. Фото

Пограничники разоблачили новую схему переправки военнообязанных мужчин за пределы Украины. Ее организовали гражданин Молдовы и его несовершеннолетний брат.

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Однако организаторы схемы за свои услуги не брали денег с мужчин. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

За переправку за границу мужчины должны были выполнять сельскохозяйственные работы на угодьях иностранца. Своих клиентов иностранцы искали не долго – предложили таким образом "мигрировать" двоим своим знакомым украинцам.

Однако их план провалился и всех четырех задержали пограничники. Относительно "аграрных рекрутеров" направлены сообщения в полицию, на других нарушителей составлены админпротоколы.

Ранее сообщалось, что в Одесской области пограничники задержали группу из более 20 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдовой. Организаторы этой незаконной схемы получили от мужчин около 300 тысяч евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатье 26 июня две группы мужчин (всего семь человек) планировали преодолеть Тису, чтобы незаконно покинуть территорию Украины во время военного положения. Нарушителям помогали подростки.

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