Вместо денег – физический труд: пограничники разоблачили новую "схему" переправки мужчин за границу. Фото
Пограничники разоблачили новую схему переправки военнообязанных мужчин за пределы Украины. Ее организовали гражданин Молдовы и его несовершеннолетний брат.
Однако организаторы схемы за свои услуги не брали денег с мужчин. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
За переправку за границу мужчины должны были выполнять сельскохозяйственные работы на угодьях иностранца. Своих клиентов иностранцы искали не долго – предложили таким образом "мигрировать" двоим своим знакомым украинцам.
Однако их план провалился и всех четырех задержали пограничники. Относительно "аграрных рекрутеров" направлены сообщения в полицию, на других нарушителей составлены админпротоколы.
Ранее сообщалось, что в Одесской области пограничники задержали группу из более 20 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдовой. Организаторы этой незаконной схемы получили от мужчин около 300 тысяч евро.
Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатье 26 июня две группы мужчин (всего семь человек) планировали преодолеть Тису, чтобы незаконно покинуть территорию Украины во время военного положения. Нарушителям помогали подростки.
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