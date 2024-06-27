Пограничники разоблачили две группы нарушителей, которые планировали пересечь Тису: одной помогали подростки. Видео

На Закарпатье 26 июня две группы мужчин (всего семь человек) планировали преодолеть Тису, чтобы незаконно покинуть территорию Украины во время военного положения. Четверым из нарушителей помогали подростки.

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Об этом 27 июня сообщила Государственная пограничная служба, поделившись на сайте соответствующими фото и видео. Обе группы уклонистов удалось разоблачить и задержать благодаря информации, которую предоставили оперативники Мукачевского пограничного отряда.

Четверо из задержанных хотели попасть в Венгрию, еще трое – в Румынию.

"Квартет" нарушителей с резиновой лодкой остановили в 150 метрах от украинско-венгерской границы.

Трое из задержанных приехали из Львовской, еще один – из Запорожской областей.

Этих мужчин до границы сопровождали два 14-летних подростка. Их пограничники также задержали, сообщили родителям о "досуге" мальчиков, а также о признаках админправонарушения, предусмотренного ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей; предусматривает предупреждение или штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан). Также о событии уведомили сотрудников Нацполиции.

Уже установлено, что за попытку побега из страны уклонисты заплатили по 10 тысяч долларов каждый.

Еще одна группу нарушителей состояла из трех человек. Два жителя Ривненщины и один житель Полтавщины также планировали переплывать Тису, но конечным пунктом их путешествия должна была стать Румыния. За "путешествие" каждый заплатил от 8 до 10 тысяч долларов.

В отношении всех задержанных составлены админпротоколы. Дела направлены в суд. Как было организовано схемы и кто организовал такой нелегальный "бизнес", устанавливается.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в пограничной полосе в пределах Ужгородского района введены дополнительные временные ограничения для усиления охраны государственной границы, контроля за соблюдением пограничного режима и предотвращения правонарушений в этой зоне.

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