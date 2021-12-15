Помощника Безлера приговорили к 11 годам тюрьмы за издевательства над пленными

Помощника одного из бывших главарей террористов "ДНР" Игоря Безлера приговорили к 11 годам тюрьмы. Речь идет о Викторе Михеде.

Приговор вынес Славянский горрайонный суд Донецкой области. Об этом 15 декабря сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Михеда признали виновным в участии в террористической организации, а также нарушении законов и обычаев войны, а именно – жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением.

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Отмечается, что осужденный был участником спецподразделения "Коммуникация" так называемой группы Безлера. С июня 2014 до января 2015 года он снимал на видео допросы украинских военнопленных и гражданских лиц, которых незаконно удерживали оккупанты. Он также записывал, редактировал и рассылал пропагандистские видео с представителями ДНР и распространял "боевые письма" группы Безлера.

Кроме того, Михед применял психологическое насилие к пленным, заставлял их убирать в комнатах следы их пыток. Эти процессы он лично контролировал с оружием в руках.

Как пишет "Радио Свобода", на суде он отрицал свою вину и заявлял о якобы нарушении его прав во время процесса, потому что ему не предоставили переводчика с украинского на русский для подготовки к дебатам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе СБУ завершила расследование против Безлера и направила обвинительный акт в суд. Сам террорист скрывается во временно оккупированном Россией Крыму. Отметим, что его обвиняют в пытках и убийствах.