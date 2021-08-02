В Украине за пытки и убийства будут судить Безлера: где сейчас находится один из главарей 'ДНР'

Служба безопасности Украины завершила расследование против одного из главарей террористического формирования "ДНР" Игоря Безлера. Обвинительный акт в отношении него направлен в суд.

Об этом сообщается на сайте СБУ. В то же время источники OBOZREVATEL уточнили, что фигурант ныне находится в оккупированном Россией Крыму.

В спецслужбе уточнили, что Безлера обвиняют в организации жесткого обращения и убийств гражданского населения.

Следователи установили, что в июне 2014 года в Горловке Донецкой области он возглавил группировку боевиков. Вместе с ними Безлер организовал похищение и пытки в отношении местного бизнесмена, после чего убил мужчину.

Также в июле того же года его группировка похитила рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения, которого также пытали и убили.

Расследование велось по частям 1 и 2 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. обвиняемому грозит от 8 до 12 лет тюрьмы, а также от 10 до 15 лет или пожизненное тюремное заключение.

Источники OBOZREVATEL уточнили, что Безлер сейчас проживает на территории временного оккупированного Крыма.

Ранее в интервью журналисту Дмитрию Гордону бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин и "экс-прокурор" Крыма Наталья Поклонская подтвердили совершение многих преступлений. В частности, речь шла о том крушении рейса МН17, а также казнях и убийствах гражданских лиц.