Помогали уклонистам получить группу инвалидности: в Хмельницкой области изъяли почти 8 млн грн у врачей, организовавших 'схему'. Фото

В Хмельницкой области задержали двух врачей, которые за взятку помогали военнообязанным получать фейковые справки об инвалидности. Стоимость своих "услуг" они оценивали от 3000 до 8000 долларов.

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За совершенные правонарушения врачам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей в преступной схеме были замешаны заместителю председателя военно-врачебной комиссии районного ТЦК и врач подстанции экстренной медицинской помощи. Во время обысков у фигурантов изъяли денежные средства и записные книжки с фамилиями "клиентов".

Полицейские выяснили, что заместитель главы ВВК наладила функционирование схемы, а также привлекла к противоправной деятельности врача скорой помощи. Они помогали мужчинам мобилизационного возраста получить группу инвалидности, чтобы избежать призыва в ВСУ.

Злоумышленники вносили в медицинские документы фейковую информацию о наличии у военнообязанных соответствующего заболевания. После этого документы попадали на рассмотрение ВВК, члены которой принимали положительное решение.

Врача подстанции оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области совместно со следователями следственного управления областной полиции и оперативниками областного управления СБУ задержали во время получения денег. Правоохранители задокументировали получение фигурантами более 150 тыс. гривен неправомерной выгоды.

По результатам проведения обысков у подельников изъяли 182 тыс. долларов и 6500 евро, что в гривневом эквиваленте составляет почти 8 миллионов. Также правоохранители изъяли черновые записи с фамилиями "клиентов", диагнозами, суммами денежных средств, документами медицинского характера и другими доказательствами противоправной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи сообщили о подозрении заместителю председателя ВВК районного ТЦК и врачу подстанции экстренной медицинской помощи. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, в Херсонской области правоохранители разоблачили трех сотрудников районного ТЦК и их сообщницу – работницу местного центра предоставления админуслуг, которые помогали военнообязанным уклониться от мобилизации. Подозреваемых задержали на горячем – после получения взятки за свои услуги.

Как сообщал OBOZ.UA, праввоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации. Ее организовала руководительница агентства недвижимости и два ее подчиненных, которые привлекли к сделке 26 медработников.

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