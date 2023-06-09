Получил 14 лет тюрьмы: на Закарпатье осудили мужчину, который задушил женщину и спрятал тело на чердаке

В Закарпатской области был вынесен приговор 31-летнему мужчине, который убил 37-летнюю Габриэллу Яцкович в Ужгороде и спрятал ее тело на чердаке. Жителя Виноградова приговорили к 14 годам лишения свободы.

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Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Закарпатской областной прокуратуры Екатерины Хижняк. Напомним, что инцидент произошел еще в конце 2021 года.

Тогда 30 декабря жительница Ужгорода пропала. Заявление в полицию о ее исчезновении поступило 10 января 2022 года, а уже вечером 12 января тело Габриэллы нашли на чердаке ее дома. Причиной смерти женщины стало удушение, кроме того, на ее теле обнаружили травмы и переломы.

Подозреваемый в убийстве мужчина был задержан на следующий день, 13 января. Уже 14 января он был заключен под стражу без права внесения залога.

"С ним ужгородка имела близкие отношения. В тот день между ними произошел конфликт, во время которого мужчина ударил потерпевшую, а когда та упала – прижал ее к полу и перекрыл дыхание. Как следствие, смерть наступила от механической асфиксии", – рассказали в прокуратуре.

После этого злоумышленник перенес тело своей жертвы на чердак, а сам вернулся в Виноградов, прихватив с собой вещи убитой, среди которых был мобильный телефон. С помощью него он некоторое время общался со знакомыми Габриэллы от ее имени, убеждая их, что с ней якобы все в порядке.

Во время судебного заседания подозреваемый признал свою вину. Он подтвердил, что у него были с женщиной отношения, а 30 декабря 2021 года он поссорился с ней.

"Она угрожала, что позвонит жене и расскажет о нас, хотела, чтобы я разошелся с женой и остался с ней. Я официально разведен. Но с женой жили вместе. Я этого не хотел намеренно делать, я этого не хотел", – сказал подсудимый.

Приговор 26 мая вынес Ужгородский горрайонный суд. Мужчину признали виновным, приговорили к 14 годам за решеткой и обязали его выплатить пострадавшей стороне 516 тысяч гривен морального и материального ущерба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По подозрению в убийстве Габриэллы правоохранители задержали 30-летнего женатого мужчину. Ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Тогда считалось, что причиной страшного преступления на самом деле могли стать не любовные отношения, а имущество убитой.

– Габриэллу нашли на чердаке задушенной и с пакетом на голове. В убийстве сразу заподозрили ее молодого возлюбленного Василия Ф. из Виноградова. Все подробности этого дела есть в нашем материале.

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