Любила дорогие вещи и теряла голову от мужчин? Что известно о пропавшей на Закарпатье 36-летней Габриелле

На Закарпатье нашли убитой загадочно пропавшую 36-летнюю Габриеллу Яцкович. Девушка пропала сразу после Нового года. Она перестала отвечать на звонки, а родным и знакомым от нее поступали сообщения, которые противоречили друг другу.

Только 12 января, после того как знакомая девушки написала заявление в полицию, правоохранители побывали в ее доме и нашли Габриеллу на чердаке. Она была задушена и с пакетом на голове. В убийстве подозревают ее молодого возлюбленного Василия. Знакомые говорят, что погибшая любила роскошную жизнь и якобы порой сама становилась поводом для ссор в чужих семьях.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

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Знакомые забили тревогу после того, как Габриелла не появилась на работе после праздников.

"Она была очень обязательной, никогда такого не было, чтобы она не приходила на работу без предупреждения", – рассказывает OBOZREVATEL знакомая погибшей.

Габриела в последнее время жила одна в собственном доме, на ул. Капушанской в Ужгороде. "Ее папа умер лет 20 назад, когда она еще училась в школе. А летом прошлого года не стало и мамы, у нее была сердечно-сосудистая недостаточность. С тех пор Габриелла жила одна. Единственный родной человек у нее – тетка, которая живет в Венгрии. Сейчас она выехала в Ужгород, чтобы заниматься похоронами племянницы", – рассказал OBOZREVATEL еще один знакомый погибшей.

Последний раз Габриеллу видели примерно 30 декабря на улице, где она жила. Затем в этот же день в Viber начальнице пришло сообщение от девушки о том, что она якобы уехала в Венгрию к тетке, за которой нужен уход.

В тоже время сама родственница получила сообщение от племянницы, где она писала, что уехала на отдых в Египет на пару недель. До 5 января знакомые девушки переписывались с ней в Viber, приглашали ее в гости. Она кратко отвечала, что отдыхает в Египте и прислала фото.

Фото оказалось взято из интернета, сделано оно было еще в 2019 году и на нем не было самой Габриеллы. К тому же девушка оставила на улице любимого пса. Собака была без еды и постоянно выла. Такие несостыковки вызвали тревогу у друзей и соседей.

Знакомая Габриеллы обратилась в полицию с заявлением о пропаже человека. Также информацию стали распространять в соцсетях.

Полиция не сразу обнаружила тело Габриеллы. Первый раз они зашли в дом и осмотрели только первый этаж. Уже во второй раз полицейские поднялись на чердак и там нашли тело. На голове у нее был пакет и она была задушена.

Знакомые говорят, что последние 3-4 месяца Габриелла встречалась с мужчиной, жителем Виноградово, по имени Василий. Он был младше Габриеллы на несколько лет. Именно его сейчас полиция подозревает в убийстве, он был задержан вечером 12 января. При нем нашли и телефон погибшей, с которого отправлялись сообщения.

Также наш источник в полиции Закарпатья рассказал, что тело погибшей эксперты не смогли сразу вскрыть, поскольку оно было очень замороженным. Предполагают, что девушка после исчезновения несколько дней еще была жива. Однако точную дату смерти уже смогут сказать после экспертизы.

По одной из версий, между Габриеллой и ее сожителем произошла ссора, во время которой мужчина и убил девушку. А затем заметал следы.

Одна из близких знакомых погибшей приоткрыла занавес жизни Габриеллы. Несмотря на то, что внешне она была очень милой, в ее жизни было много тайн. Не зря ее считали очень скрытным человеком.

"Габриелла была неплохим человеком, но застряла где-то в подростковом возрасте, хотя ей уже шел 37-й год. Ее мама была обычным человеком, рано потеряла мужа, перебивалась с работы на работу. Пока не устроилась работать в областной пенсионный фонд. Там она была далеко не последним человеком. А Габриелла с детства привыкла с дорогим вещам, драгоценностям и никогда не хотела жить по своим доходам. Все это спонсировала ей ее мама", – рассказывает знакомая семьи.

Мало кто знал обо всем этом, потому что она, несмотря на свою приветливость, никогда и ничего о себе не рассказывала. Многие ничего такого в ней и не подозревали. Габриелла работала менеджером в различных компаниях в Ужгороде: в банке, в одной из международных компаний, в визовом центре, изучала иностранные языки. Правда, нигде долго не задерживалась.

"У нее была еще одна слабость – это мужчины. Когда они встречались на ее пути, то она теряла голову, делала много глупостей из-за них. Порой просто влезала в чужие семьи. Ее проблемы тоже приходилось решать маме. Недавно мама умерла при загадочных обстоятельствах, но это дело прошлое", – продолжает знакомая.

В наследство у Габриеллы осталась мамина квартира и дом бабушки, в котором она и жила. Бабушка ее воспитывала, она тоже жила в достатке. В последние месяцы Габриелла стала еще более замкнутой. Она отталкивала от себя родственников, боялась, что кто-то будет претендовать на ее наследство.

"И у нее появился мужчина по имени Василий, он младше ее. Жил у нее, но она тщательно скрывала эти отношения, мало кто знал о его существовании. Она была очень скрытной, ничего о себе не рассказывала, поэтому окружающие считали ее святым человеком", – рассказывает знакомая.

По одной из версий, возлюбленный Габриеллы был женат. А погибшая настаивала на том, чтобы он остался жить с ней, грозила все рассказать его жене. Якобы поэтому у них произошла ссора, которая закончилась убийством.