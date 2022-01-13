В Ужгороде нашли убитой женщину: подозреваемого задержали, но причина гибели может быть совсем иной. Видео

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 37-летней Габриэлы в Ужгороде. Но реальной причиной страшного преступления на самом деле могли стать не любовные отношения, а имущество убитой.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В последнее время перед смертью женщина оформляла наследство (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Как сообщается на Facebook-странице полиции Закарпатской области, правоохранители 12 января задержали 30-летнего женатого мужчину. Ему уже сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что было собрано достаточно доказательств причастности мужчины к преступлению. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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По одной из версий, погибшая настаивала, чтобы мужчина остался жить с ней и пригрозила все рассказать жене. Якобы из-за этого возникла ссора, в результате которой женщина была убита.

Близкие погибшей не верят в эту версию. Они говорят, что Габриэлла не могла угрожать, тем более, что мужчина жил у нее, а значит – в его семье что-то знали об отношениях.

По словам знакомой убитой, мужчину звали Василий Ф., он был младше ее: "Жил у нее, но она тщательно скрывала эти отношения, мало кто знал о его существовании. Она была очень скрытной, ничего о себе не рассказывала, поэтому окружающие считали ее святым человеком".

В последнее время женщина оформляла доставшиеся ей в наследство от мамы квартиру и недвижимость бабушки. Возможно, причиной убийства могло стать именно имущество.

Напомним, что Габриэлла пропала сразу после Нового года. 12 января ее знакомая обратилась в полицию и правоохранители нашли тело женщины на чердаке в ее доме. Она была задушена.