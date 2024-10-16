Получение групп инвалидности 50 прокурорами в Хмельницкой области: в ОГП начали служебное расследование

Офис генерального прокурора приступил к служебному расследованию в связи с информацией о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры. Генеральный прокурор подписал соответствующий приказ, инициирующий проверку фактов, которые могут вызвать общественный интерес.

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Об этом сообщила пресс-служба ОГП. "В связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры Генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования", - говорится в сообщении.

Служебное расследование предусматривает проверку не только ситуации в Хмельницкой областной прокуратуре, но и других органах прокуратуры страны.

Комиссия, которая занимается проведением служебного расследования, уже приступила к сбору информации и документов для выяснения обстоятельств дела.

Ранее стало известно, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК (медико-санитарной комиссии) Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год. Журналисты уверены, что правоохранительные органы Хмельнитчины знали о масштабной коррупционной схеме, организованной "слугой народа" Крупа.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 октября 2024 Татьяну Крупу и ее сына Александра, находившегося на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачили в коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков нашлось наличных в разных валютах на $6 млн.

7 октября, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток для Крупы. В качестве альтернативы установлен залог в размере 500 млн грн.

Дело Крупы передали в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Теперь расследованием будут заниматься его детективы. А 17 октября Апелляционная палата ВАКС будет рассматривать жалобу адвокатов на арест Крупы с альтернативой залогу. Защита считает, что сумма 500 млн. грн. якобы нарушает правила установления залогов.

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