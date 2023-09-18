Полиция расследует смерть экс-главы Херсонской ОГА Лагуты как самоубийство: что известно

Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти бывшего руководителя Херсонской ОГА Геннадия Лагуты. Событие классифицируют по статье 115 – "убийство, с дополнительной квалификацией самоубийство" Уголовного Кодекса Украины.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе полиции Киева. Бывший чиновник скончался 17 сентября в возрасте 49 лет.

Херсонский политик Виталий Богданов предположил, что Лагута мог совершить самоубийство, поскольку перед смертью он приобрел в аптеке большое количество таблеток. После этого его искали трое суток и нашли в парковой зоне Киева. Бывший глава ХОГА скончался в больнице.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, причиной вероятного самоубийства Лагуты могли стать произошедшие в последнее время громкие задержания. Сам он тоже ждал ареста.

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Геннадий Лагута возглавлял Херсонскую ОГА с 26 октября 2021-го по 9 июля 2022 года. Его увольнение произошло в соответствии с поданным им заявлением. В 2023-м он фигурировал в уголовном деле – СБУ вручила ему подозрение за "отжатый" автомобиль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине было обнаружено тело бывшего британского военнослужащего 36-летнего Дэниела Берка. Он считался пропавшим без вести с начала августа.

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