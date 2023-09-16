В Украине нашли тело пропавшего ранее бывшего британского военного: что известно

В Украине было обнаружено тело бывшего британского военнослужащего Дэниела Берка. Он считался пропавшим без вести с начала августа.

Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на полицию Большого Манчестера. Британские правоохранители сотрудничают в этом вопросе с украинскими властями, которые и проинформировали их, что тело 36-летнего Берка нашли.

Бывший десантник Дэниел Берк из Южного Манчестера в прошлом году приехал в Украину добровольцем, чтобы воевать против российских оккупантов, пишет The Telegraph.

Видео дня

По данным издания, после службы в Афганистане он воевал на стороне курдов в Сирии. Прибыв в Украину, Берк создал свой добровольческий отряд "Темные ангелы".

Позже он начал заниматься эвакуацией на передовой и жаловался, что командование другими добровольцами было таким же стрессом, как и борьба с врагом.

Считается, что Берк погиб не на поле боя. В последний раз другой доброволец Нурин "Адам" Абдельфетах видел его 11 августа, когда он подвез британца до его квартиры в Запорожье – тот пожаловался на пищевое отравление и одолжил ему свой автомобиль. Уже 13 августа, когда мужчина хотел вернуть Берку его автомобиль, следов пребывания добровольца в квартире не было.

После этого еще один волонтер Джеймс Саттон связался с местной полицией. Семья Берка объявила его пропавшим 16 августа.

Украинские правоохранители проводили поиски его тела в районе поселка Камышеваха на Запорожье. Однако неизвестно, где именно оно было найдено.

У друзей Берка есть подозрения в отношении Абдельфетаха и Саттона, они утверждают, что те поссорились с британцем из-за денег и транспортных средств. Волонтеры в свою очередь говорят, что они стали жертвами "теорий заговора" в Интернете и отмечают, что они сотрудничали с полицейскими во время расследования.

"Другие предполагают, что Берк мог быть убит пророссийскими симпатиками в Запорожье, но нет никаких известных доказательств того, что такие группы нападали на иностранцев", – говорится в статье.

Сейчас британская полиция, украинские власти и семья Берка работают над тем, чтобы тело британца было официально идентифицировано, после чего его вернут в Великобританию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31-летний добровольец из Британии Джордан Чедвик, воевавший за Украину, был найден мертвым. Тело бойца Международного легиона было обнаружено в Украине в водоеме, руки Джордана были связаны за спиной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!