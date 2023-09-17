Мог совершить самоубийство из-за страха ареста: эксклюзивные данные о смерти экс-главы Херсонской ОГА Лагуты

Экс-глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута мог совершить самоубийство. Перед смертью он приобрел в аптеке большое количество таблеток.

Об этом сообщил в Facebook президент Херсонской областной федерации шахмат, депутат партии "За будущее" Виталий Богданов. По его словам, Лагуту трое суток искали и нашли в парковой зоне Киева. Бывший глава ХОВА скончался в больнице.

Отмечается, что за видео с камер наблюдения стражи порядка установили, что Лагута приобрел в аптеке большое количество таблеток.

"Это была не первая попытка Геннадия…, так однажды после неудачной попытки самоубийства он проходил лечение и именно в больнице он получил подозрение по двум статьям УК Украины. Остается еще очень много вопросов…" – написал Богданов.

Видео дня

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, Лагута мог совершить самоубийство под впечатлением от произошедших в последнее время громких задержаний. Поскольку сам тоже ждал ареста.

Сразу после полномасштабного вторжения экс-руководитель ОВА уехал из Херсона, в то время как законный мэр города Игорь Колыхаев остался. Затем оккупанты его сместили и дали уехать в Крым.

Напомним, Лагута ушел из жизни 17 сентября в возрасте 49 лет. "Выражаем искренние соболезнования семье покойного и разделяем ее горе. Понимаем горечь потери всех, кто знал, любил и уважал Геннадия Николаевича", – написал действующий глава области Александр Прокудин.

Геннадий Лагута возглавлял Херсонскую ОГА с 26 октября 2021-го по 9 июля 2022 года. Его увольнение произошло в соответствии с поданным им заявлением. В 2023-м он фигурировал в уголовном деле – СБУ вручила ему подозрение за "отжатый" автомобиль.