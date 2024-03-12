Полиция Львовщины разоблачила незаконных торговцев оружием: изъятый арсенал поражает. Фото

Правоохранители разоблачили преступную схему торговли оружием. Один из участников был задержан в Запорожье при попытке продажи 25 гранат.

Об этом сообщили в Национальной полиции. Так, работники управления стратегических расследований Национальной полиции во Львовской области получили информацию о проходившем в городе Запорожье незаконном сбыте оружия и боеприпасов.

В связи с этим следователи приступили к уголовному производству, в рамках которого полицейские задокументировали факты продажи автоматического нарезного огнестрельного оружия и патронов к нему.

В частности, 11 марта при поддержке спецназовцев батальона полиции особого назначения правоохранители задержали одного из фигурантов в Запорожье после сбыта очередной партии опасного товара – 25 гранат.

Кроме того, во время обысков в местах проживания причастных лиц был изъят большой арсенал оружия, в частности:

10 гранат, 20 корпусов и 9 взрывателей к гранатам, 14 взрывателей типа УЗРГМ, выстрел к гранатомету,

более 7700 патронов разного калибра,

три автомата и 15 магазинов к ним,

пулемет "Дегтярева",

СВД и 6 магазинов, три ружья, два карабина с магазином, винтовка,

тротиловые шашки общим весом 1 кг.

В настоящее время один из подозреваемых задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему было объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. За это преступление предусмотрена ответственность – лишение свободы сроком до семи лет.

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