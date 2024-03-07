Полицейские Киева разоблачили "волонтерку": тратила собранные на ВСУ деньги на онлайн-казино и наркотики. Фото

Правоохранители Киева разоблачили "волонтерку", которая собирала деньги вроде бы на автомобили для ВСУ и раненых военных. На самом деле, женщина тратила пожертвования украинцев на онлайн-казино и наркотики.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнице грозит до трех лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, во время отработки оперативной информации они разоблачили 26-летнюю девушку в совершении мошеннических действий. Она, используя фейковые аккаунты в социальных сетях, делала объявления о срочных сборах денег на благотворительные нужды.

"В частности средства "собирались" для приобретения автомобилей на нужды военных, а также на лечение тяжело раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины. Все вырученные деньги фигурантка присваивала, тратя их на онлайн-казино и наркотические средства. Следствием установлено, что своими действиями фигурантка обманула граждан на 1,2 миллиона гривен. В ходе санкционированных обысков по местам жительства последней полицейские изъяли доказательства ее противоправной деятельности – мобильный телефон и сим-карты", – добавили в полиции.

В настоящее время установлены три пострадавших, однако их количество может быть значительно больше. Продолжаются мероприятия по установлению всех потерпевших. Украинцев, перечислявших средства по реквизитам банковской карты, указанной под публикациями на страницах пользователя "Василий Витальевна" в социальной сети Facebook (эта страница уже удалена злоумышленницей), призвали обратиться к правоохранителям.

Как отметили в прокуратуре, 26-летней жители Кривого Рога сообщили о подозрении в мошенничестве.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили злоумышленников, которые под видом криптовалютной биржи присваивали виртуальные активы граждан. Были проведены почти 30 обысков в трех областях Украины и изъята, в частности, техника и валюта.

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