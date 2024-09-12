Полицейские задержали троих мужчин, избивших военного в Ивано-Франковске. Видео

Сотрудники Нацполиции в Ивано-Франковске задержали троих мужчин, избивших на улице военнослужащего. Фигурантам 26, 21 и 17 лет.

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Пострадавший – 40-летний житель города. Об этом сообщили в Telegram Национальной полиции Украины. Отмечается, что об инциденте сообщили случайные свидетели.

Правоохранители оперативно прибыли на место, провели розыскные действия и обнаружили пострадавшего по месту жительства. Мужчину доставили в медицинское учреждение – медики диагностировали многочисленные ушибы головы и тела.

Кроме него, в столкновении пострадал также случайный прохожий, попытавшийся заступиться за военного. С телесными повреждениями его также доставили в больницу.

Как установило следствие, задержанные мужчины отдыхали в центре города, распивая спиртные напитки. К ним подошел военный и попросил средства на личные расходы. На это молодые люди отреагировали агрессивно. Началась ссора, а потом и драка.

Свою вину фигуранты признали и попросили прощения. Полиции известно, что 26-летний злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

Решается вопрос относительно объявления о подозрении задержанным по ч. 2. ст. 296 УКУ – хулиганство, совершенное группой лиц, и избрания меры пресечения. Согласно санкции статьи фигурантам "светит" до 4 лет заключения.

На инцидент также отреагировала глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. В своем Telegram она написала, что в то время, когда на войне ежедневно гибнут наши защитники, а напряжение в обществе растет, такие вещи недопустимы.

"Этот случай получит должную оценку правоохранителей, а виновные будут наказаны", – заверила чиновница.

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