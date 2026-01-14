Покушение на убийство: киевскому подростку, напавшему с ножом на учительницу и одноклассника, избрали меру пресечения. Фото

Подростку, который напал с ножом на учительницу и одноклассника в Киеве, избрали меру пресечения – содержание под стражей на 60 дней. Инцидент произошел 12 января на Оболони, когда 14-летний ученик пришел в школу с заранее подготовленным ножом и средствами защиты.

Полиция квалифицировала его действия как покушение на убийство двух человек. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По ходатайству ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры суд постановил держать подростка под стражей без права внесения залога. Сейчас он находится в больнице под наблюдением правоохранителей, а после лечения его переведут в СИЗО.

12 января ученик 9 класса пришел в школу с рюкзаком, где имел балаклаву, шлем и два ножа, заранее подготовленные для нападения. Сначала он нанес несколько ударов ножом учительнице, после чего ранил одноклассника.

Его действия расследуют по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на убийство двух лиц. Досудебное расследование проводит следственное управление Оболонского управления полиции Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, нападавшим оказался парень, 2011 года рождения. У несовершеннолетнего, пострадавшего в результате нападения, диагностированы множественные резаные раны спины и предплечья, у учительницы — колото-резаные раны рук и живота.

После совершенного 14-летний нападающий закрылся в уборной и ножом нанес себе ранения руки и живота.

