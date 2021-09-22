Покушение на Шефира совершили опытные киллеры, водитель мог спасти его, – Мартыненко

Преступники, совершившие покушение на советника президента Украины Сергея Шефира, могли быть опытными и мотивированными. Не исключено, что они преследовали цель остановить авто и затем расстрелять его.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал экс-советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко. Он предположил, что план нападающих не был реализован полностью благодаря действиям водителя Шефира (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Он обратил внимание на несколько важных моментов в этом деле, которые не согласуются с версией инсценировки покушения.

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"Мы понимаем, что тот автомобиль тонирован, очевидно, что он двигался не со скоростью 20 или 30 километров в час. Рассмотреть, кто сидит за рулем, невозможно. При таких условиях прицельно выстрелить в место, где сидит водитель, чтобы пули не пошли в какую-то другую сторону, а не срекошетили, почти невозможно", – заметил Мартыненко.

Он также напомнил, что, по словам самого Шефира, тот периодически сам садился за руль, а следовательно, преступники не могли быть уверены, по кому стреляют.

По мнению Мартыненко, целью преступников могла быть остановка авто, "чтобы дальше уже отработать по остановленному автомобилю и даже проверить, остался там кто-то живой или нет. Но на самом деле водитель спас обоих – и Шефира, и себя".

В то же время он заявил, что действия преступников свидетельствуют о том, что речь идет об опытных стрелках.

"Эти люди точно были подготовлены. Потому что неподготовленные люди выходить на обстреливание первого помощника президента точно не будут. Они точно были мотивированы и точно знали, что делали", – подчеркнул он.

Мартыненко также ответил на вопрос, можно ли предполагать привлечение иностранных спецслужб к этому преступлению. "Это может быть одной из версий. Эта версия также рассматривается правоохранительными органами".

Как писал OBOZREVATEL:

22 сентября было совершено покушение на советника президента Украины Сергея Шефира. Его авто обстреляли из автоматического огнестрельного оружия.

Водитель Шефира Александр Иванько получил ранения и впоследствии был прооперирован.