Покушения не было, Гогилашвили светит тюрьма: всплыли неожиданные подробности по экс-замминистра МВД
Бывшему заместителю главы МВД Александру Гогилашвили, уволенному после "разборок" с полицейскими, не предоставлялась государственная охрана, а вместо покушения на топ-чиновника Нацполиция до сих пор расследует всего лишь хулиганство. Тем временем ГБР открыло два уголовных производства в отношении Гогилашвили.
Об этих и других подробностях резонансного дела читайте в материале OBOZREVATEL.
"Альфачей" отправили незаконно?
Сотрудников Центра специальных операций "А" (ранее – "Альфа") расследователи засекли за охраной членов семьи оскандалившегося топ-чиновника. Однако в Службе безопасности Украины на информационный запрос дали уклончивый ответ: мол, информация о лицах, которым в случае необходимости и веских оснований предоставляется госохрана, является "сведениями с ограниченным доступом".
В то же время в ведомстве обратили внимание на то, что этот вопрос находится в компетенции Управления государственной охраны. "УГО в случае необходимости может привлекать сотрудников других государственных органов, в том числе Службы безопасности Украины", – сообщили в СБУ.
Однако судя по ответу УГО на информационный запрос OBOZREVATEL, через управление этот вопрос "не решался".
"Сообщаем, что государственная охрана бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили и его семьи Управлением государственной охраны не осуществлялась", – рассказали в службе.
Тогда на каком основании членов семьи Гогилашвили охраняли сотрудники Службы безопасности – сейчас главный вопрос.
Покушение, которого не было
Ранее в интервью Гогилашвили заявил, что охрана потребовалась из-за того, что в 2019 году на него было совершено покушение.
Однако до этого заявления ни о какой попытке убийства никто не слышал, а ведь информация о покушении на замминистра обязательно просочилась бы. Более того, СБУ уже заявила, что такая информация в службе отсутствует. А вот Национальная полиция на информационный запрос OBOZREVATEL немного приоткрыла завесу тайны. В ведомстве рассказали, что НПУ расследует не покушение, а хулиганство.
"Дознавателем отдела дознания Шевченковского управления полиции ГУНП в г. Киев осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом 22.12.2019 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного первой частью статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины, по факту повреждения автомобиля, которым пользовался Гогилашвили А.", – ответили в Нацполиции.
В ведомстве не расшифровали, какого рода повреждение получил автомобиль – может его просто поцарапали или же отломали зеркала.
Как бы то ни было, по состоянию на сегодняшний день дело еще расследуется и никому не сообщено о подозрении.
Госбюро расследований взяло в "клещи"
Разразившийся скандал с Гогилашвили вынудил отреагировать и Государственное бюро расследований. Правоохранительный орган открыл два уголовных производства.
В первом будут расследовать факт возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста на въезде в зону проведения Операции Объединенных сил (ч.2 ст.365 УК Украины). В случае, если дело будет передано в суд и тот признает Гогилашвили виновным, бывшему заместителю министра грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
А вот во втором производстве ГБР будет расследовать возможное совершение Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в Министерство внутренних дел (часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины). За это ему грозит штраф или до трех лет ограничения свободы.
Как рассказал собеседник OBOZREVATEL в ведомстве, если с превышением полномочий все довольно прозрачно, то сложности могут возникнуть как раз со вторым делом. По его словам, сейчас в Госбюро расследований пока что будут проверять сам факт, был ли подлог.
Отметим, что ранее Служба безопасности Украины заявила, что к ней не обращались с просьбой провести дополнительную проверку перед назначением Гогилашвили на должность замминистра. Однако СБУ дала разрешение на допуск к Государственной тайне и по факту "провтыкала" то, что у Гогилашвили было не только российское гражданство, но и судимость.
В то же время в Национальном агентстве Украины по вопросам госслужбы OBOZREVATEL рассказали, какой пакет документов по кандидату на ответственную должность они передают в СБ Украины:
письменное согласие на проведение специальной проверки;
автобиография;
копия паспорта гражданина Украины;
копия документов об образовании, ученых званиях и научных степенях;
медицинская справка о состоянии здоровья по утвержденной МОЗ форме с информацией о пребывании на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях охраны здоровья;
копия военно-учетного документа;
справка о допуске к гостайне (в случае наличия);
заявление, предусмотренное ч.1 ст. 6 Закона Украины "Об очищении власти".
Так что в чем именно был подлог, пока что вариантов много. Надеемся, что ответы на все вопросы даст объективное расследование, а OBOZREVATEL и дальше будет следить за резонансным делом.