Покушения не было, Гогилашвили светит тюрьма: всплыли неожиданные подробности по экс-замминистра МВД

Бывшему заместителю главы МВД Александру Гогилашвили, уволенному после "разборок" с полицейскими, не предоставлялась государственная охрана, а вместо покушения на топ-чиновника Нацполиция до сих пор расследует всего лишь хулиганство. Тем временем ГБР открыло два уголовных производства в отношении Гогилашвили.

Об этих и других подробностях резонансного дела читайте в материале OBOZREVATEL.

"Альфачей" отправили незаконно?

Сотрудников Центра специальных операций "А" (ранее – "Альфа") расследователи засекли за охраной членов семьи оскандалившегося топ-чиновника. Однако в Службе безопасности Украины на информационный запрос дали уклончивый ответ: мол, информация о лицах, которым в случае необходимости и веских оснований предоставляется госохрана, является "сведениями с ограниченным доступом".

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В то же время в ведомстве обратили внимание на то, что этот вопрос находится в компетенции Управления государственной охраны. "УГО в случае необходимости может привлекать сотрудников других государственных органов, в том числе Службы безопасности Украины", – сообщили в СБУ.

Однако судя по ответу УГО на информационный запрос OBOZREVATEL, через управление этот вопрос "не решался".

"Сообщаем, что государственная охрана бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили и его семьи Управлением государственной охраны не осуществлялась", – рассказали в службе.

Тогда на каком основании членов семьи Гогилашвили охраняли сотрудники Службы безопасности – сейчас главный вопрос.

Покушение, которого не было

Ранее в интервью Гогилашвили заявил, что охрана потребовалась из-за того, что в 2019 году на него было совершено покушение.

Однако до этого заявления ни о какой попытке убийства никто не слышал, а ведь информация о покушении на замминистра обязательно просочилась бы. Более того, СБУ уже заявила, что такая информация в службе отсутствует. А вот Национальная полиция на информационный запрос OBOZREVATEL немного приоткрыла завесу тайны. В ведомстве рассказали, что НПУ расследует не покушение, а хулиганство.

"Дознавателем отдела дознания Шевченковского управления полиции ГУНП в г. Киев осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом 22.12.2019 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного первой частью статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины, по факту повреждения автомобиля, которым пользовался Гогилашвили А.", – ответили в Нацполиции.

В ведомстве не расшифровали, какого рода повреждение получил автомобиль – может его просто поцарапали или же отломали зеркала.

Как бы то ни было, по состоянию на сегодняшний день дело еще расследуется и никому не сообщено о подозрении.

Госбюро расследований взяло в "клещи"

Разразившийся скандал с Гогилашвили вынудил отреагировать и Государственное бюро расследований. Правоохранительный орган открыл два уголовных производства.

В первом будут расследовать факт возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста на въезде в зону проведения Операции Объединенных сил (ч.2 ст.365 УК Украины). В случае, если дело будет передано в суд и тот признает Гогилашвили виновным, бывшему заместителю министра грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

А вот во втором производстве ГБР будет расследовать возможное совершение Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в Министерство внутренних дел (часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины). За это ему грозит штраф или до трех лет ограничения свободы.

Как рассказал собеседник OBOZREVATEL в ведомстве, если с превышением полномочий все довольно прозрачно, то сложности могут возникнуть как раз со вторым делом. По его словам, сейчас в Госбюро расследований пока что будут проверять сам факт, был ли подлог.

Отметим, что ранее Служба безопасности Украины заявила, что к ней не обращались с просьбой провести дополнительную проверку перед назначением Гогилашвили на должность замминистра. Однако СБУ дала разрешение на допуск к Государственной тайне и по факту "провтыкала" то, что у Гогилашвили было не только российское гражданство, но и судимость.

В то же время в Национальном агентстве Украины по вопросам госслужбы OBOZREVATEL рассказали, какой пакет документов по кандидату на ответственную должность они передают в СБ Украины:

письменное согласие на проведение специальной проверки;

автобиография;

копия паспорта гражданина Украины;

копия документов об образовании, ученых званиях и научных степенях;

медицинская справка о состоянии здоровья по утвержденной МОЗ форме с информацией о пребывании на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях охраны здоровья;

копия военно-учетного документа;

справка о допуске к гостайне (в случае наличия);

заявление, предусмотренное ч.1 ст. 6 Закона Украины "Об очищении власти".

Так что в чем именно был подлог, пока что вариантов много. Надеемся, что ответы на все вопросы даст объективное расследование, а OBOZREVATEL и дальше будет следить за резонансным делом.