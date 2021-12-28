ГБР начало расследование по делу экс-замглавы МВД Гогилашвили: появились подробности

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту нарушений экс-замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили, совершенных во время пребывания на указанной должности. Его подозревают в служебном подлоге, а также оказании сопротивления сотруднику правоохранительных органов на блокпосту, что впоследствии и привело к его отставке.

Об этом заявил народный депутат Дмитрий Разумков в Facebook, получив ответы на соответствующие запросы своей политической силы. В подтверждение своих слов политик опубликовал копии документов.

"Начато досудебное расследование по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а также досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области", – указал Разумков.

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Парламентарий выразил надежду, что следствие будет проведено объективными специалистами, а сам Гогилашвили ответит по закону за неправомерные действия, совершенные до своей отставки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины не смогла подтвердить факт покушения на Александра Гогилашвили в 2019 году, которому он якобы подвергся в связи с борьбой против наркоторговли.