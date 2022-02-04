Поклонской приготовиться? Экс-'прокурорша' оккупированного Алчевска получила 8,5 лет тюрьмы. Фото

Лисичанский горсуд подтвердил приговор бывшему "прокурору" временно оккупированного города Алчевск в Луганской области. Ее приговорили к 8 годам и шести месяцам заключения с конфискацией имущества.

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, в пятницу, 4 февраля, приговор вступил в силу. В учреждении рассказали, что с 2017 года "прокурор" находится в государственном розыске.

Ей было заочно уведомлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие созданию или деятельности террористической организации) УК Украины. Суд в Лисичанске, как сказано в сообщении, принял окончательное решение по вине террористки и приговорил ее к 8,5 годам тюрьмы. Срок будет исчисляться с того дня, как ее задержат.

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Как было установлено в ходе расследования, в 2015 году "прокурор" предала присягу и перешла на сторону оккупантов. Боевики "ЛНР" нашли для нее место в "генпрокуратуре". Там она возглавила одно из подразделений.

Предательница обеспечивала исполнение "законов", изданных террористами "республики". Кроме того, по указаниям главарей "ЛНР" "экс-прокурорша" контролировала перерегистрацию захваченных украинских предприятий в органах оккупационной администрации и взыскание с них налогов в "бюджет ЛНР". Как выяснили следователи, она оказывала давление на предпринимательские структуры, санкционировала незаконные задержания и аресты граждан Украины.

Напомним: в декабре 2021 года Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание "экс-прокурора" временно оккупированного Россией Крыма и депутата нелегитимной российской Государственной думы Натальи Поклонской. Ее подозревают в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ранее Поклонскую сняли с должности посла России в Кабо-Верде и нашли место в Россотрудничестве. Комментируя новую должность, она заявила, что "обеспокоена уделом россиян в Украине".

"Приоритетом для меня будет защита прав соотечественников за рубежом. В частности, – в Украине. Для меня это не новая сфера деятельности, потому что я всегда занималась защитой прав человека, миром, безопасностью. Мой российско-украинский опыт здесь пригодится. Мы с Украиной становимся все ближе и ближе друг к другу", – заявила Поклонская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве иностранных дел Украины считают, что назначение Поклонской в островном государстве – это не что иное как "высылка" из России. Таким образом, Кремль якобы хочет снизить ее активность в СМИ.