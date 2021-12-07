Киевский апелляционный суд разрешил задержание экс-прокурора Крыма Поклонской

Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание "экс-прокурора" временно оккупированного Россией Крыма и депутата нелегитимной российской Государственной думы Натальи Поклонской. Ее подозревают в государственной измене.

Заседание состоялось в понедельник, 6 декабря, сообщили на сайте учреждения (в сообщении Поклонская указана, как гражданка П).

Ранее суд отказал представителю Офиса Генерального прокурора в предоставлении разрешения на задержание "экс-прокурора". Теперь же прокурор получил такое разрешение и возможность привода Поклонской для участия в судебных заседаниях. В частности, для рассмотрения ходатайства по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей.

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В Украине Поклонскую подозревают:

ч. 4 ст. 28, ч.1 ст.109 ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти");

ч.4 ст.28, ч.3 ст.110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины");

ч.1 ст.111 ("Государственная измена");

ч.1 ст.255 ("Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что украинские власти занимаются вопросом об экстрадиции Поклонской из Кабо-Верде. Там она является послом РФ. Также в ведомстве считают, что назначение Поклонской в Кабо-Верде – это не что иное как "высылка" из России. Таким образом, Кремль якобы хочет снизить ее активность в СМИ.

"О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей", – подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба.

Кроме того, политик еще в августе заявлял, что это назначение ярко показывает судьбу таких изменников, как Поклонская. По его словам, если вы предаете свое государство, то государство, ради которого вы предали, "вас просто использует и отправит в Кабо-Верде, при всем уважении к Кабо-Верде".

Республика Кабо-Верде расположена на 18 остовах Зеленого Мыса в Атлантическом океане, в 620 км от западного побережья Африки. Площадь государства составляет 4033 кв. км, население – в пределах 550 тыс. человек, столица – Прая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Поклонская опубликовала видео, на котором под свое фото подставила слова из песни украинского музыканта. Речь идет о произведении Андрея Кузьменко, более известного как Кузьма Скрябин.