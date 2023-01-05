Суд во Франции выпустил под миллион евро залог миллиардера Жеваго до рассмотрения дела об экстрадиции

Французский суд в четверг, 5 января, постановил выпустить под залог украинского миллиардера Константина Жеваго. Решение принято незадолго до слушаний по делу об экстрадиции олигарха, которое запланировано на 19 января. Его освободили под залог в 1 миллион евро.

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Об этом сообщает Reuters. Адвокаты Жеваго и прокурор заявили, что им нужно больше времени для подготовки к заседанию.

"Он должен иметь возможность продолжать управлять своим бизнесом, своим бизнесом, а в тюрьме это очень сложно", – заявил суду один из адвокатов Жеваго Этьен Арно.

Миллиардер при этом не сможет покинуть Францию. Он должен передать властям свои два паспорта, три раза в неделю отмечаться в местной полиции и отвечать на судебные вызовы.

"Я впервые нахожусь в тюрьме. Я не делал того, в чем меня обвиняют по этому делу, я этого не заслуживаю. Я прошу вашего разрешения покинуть тюрьму до следующего слушания, и я сделаю все, что вы просили", – заявил Жеваго.

Отметим, Украина выдала ордер на арест Жеваго в 2019 году, международный ордер он получил в 2021 году. Государственное бюро расследований заявило, что миллиардер находится в розыске по подозрению в хищениях и отмывании денег, связанных с исчезновением 113 миллионов долларов из обанкротившегося банка "Финансы и Кредит".

Во Франции олигарха арестовали на фоне более масштабных усилий наших властей по очистке экономики, в которой доминируют олигархи.

По версии Forbes Украина состояние Жеваго в 2,4 миллиарда долларов в 2021 году. А в 2022 году издание оценило его в 1,4 миллиарда долларов.

Как известно, Жеваго 48 лет. Он контролирует зарегистрированного в Лондоне производителя железных окатышей Ferrexpo. Миллиардера задержали 27 декабря в одной из гостиниц Куршевеля представители криминальной полиции Франции.Бизнесмен пытался оспорить правомерность задержания, однако в итоге согласился пройти вместе с представителями компетентных органов страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ряд стратегических предприятий переходит в собственность государства. Речь идет о предприятиях, связанных с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным. В частности, "Укрнафте", "Мотор Сичи", "АвтоКрАЗе". Президент Владимир Зеленский заверил, что это пойдет на пользу украинской армии.

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