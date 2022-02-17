Пойманный на взятке 'слуга народа' Трубицын был судим. Документ

Депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислав Трубицын, которого поймали на получении миллионной взятки, ранее был судим за попытку совершить аферу. Решение по этому делу было вынесено в 2010 году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор издания "Цензор.нет". Юрий Бутусов. Он опубликовал копию постановления Изюмского межрайонного суда Харьковской области от 2 марта 2010 года (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Трубицына тогда признали виновным – он подделал удостоверение инспектора энергонадзора, и явился с фиктивными проверками на два рынка в Изюме. На одном из рынков ему поверили, а на другом – задержали и сдали в полицию, пишет Бутусов.

Видео дня

Судья освободил Трубицына от уголовной ответственности в связи с незначительностью преступления, поскольку ущерба им нанесено не было.

"По данным источников "Цензор.Нет" расследование деятельности одного из лидеров партии "Слуга народа" в Киеве, главы комиссии по предпринимательству и благоустройству Киевсовета, вскрыло впечатляющие факты его биографии, на которые партия либо не обратила внимание либо намеренно скрыла от киевлян", – написал Бутусов.

Напомним, что Трубицина и других подозреваемых Высший антикоррупционный суд 11 февраля отправил под стражу с возможностью внесения залога. Мера пресечения была избрана в рамках расследования получения фигурантами взятки в размере более 1,2 млн грн.

Через несколько дней за Трубицина внесли залог. Почти 15 миллионов гривен поступили на счет Высшего антикоррупционного суда. Таким образом депутата выпустили из СИЗО.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутата вместе с сообщниками задержали 9 февраля. По данным следствия, деньги требовали от предпринимателя за установку МАФов.