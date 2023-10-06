Погибшему кто-то пытался дозвониться, из мешка заиграла 'Червона калина': сеть поразили жуткие кадры из села Гроза

Сеть поразили видео с места удара по кафе-магазину в селе Гроза на Харьковщине, где, по последним данным, погибли 52 человека. Грузовики один за другим вывозили убитых оккупантами, а из телефонов погибших звучала мелодия – близкие еще пытались им позвонить.

В частности, на видео, которое опубликовала журналистка Анна Черненко, слышно, как из одного из мешков с телом неожиданно раздалась песня "Ой, у лузі червона калина". На другое попали телефоны погибших жителей села, на которые также кто-то звонил (чтобы посмотреть кадры, доскролльте до конца новости).

Видео дня

Напомним, около 13:15 четверга, 5 октября, РФ нанесла ракетный удар по селу Гроза. Поисковые работы завершились поздно вечером, тогда было известно о гибели 51 человека.

Утром руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов информировал, что количество жертв жестокой российской атаки выросло до 52 – в больнице скончался один из раненых селян.

Предварительно установлено, что враг применил ракету "Искандер-М".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В полиции Харьковщины рассказали, что в момент удара в кафе-магазине было примерно 60 человек, которые пришли помянуть односельчанина-военного.

– Вследствие российского теракта в селе Гроза погиб каждый шестой. Оккупанты убили целые семьи, погибших некому оплакивать.

– Среди жертв – семья украинского защитника, которого поминали. Его сын – также военный.

– Андрей Козырь вернулся из Польши, чтобы встать на защиту Украины, погиб на Луганщине. Он был похоронен на военном кладбище нв Днепропетровщине, по решению сына его решили перезахоронить на малой родине.

– Житель Грозы Александр Муховатый рассказал об ударе. Сам он потерял брата, невестку и мать.

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