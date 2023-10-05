Ни одного военного не было, поминали односельчанина: в полиции раскрыли детали удара РФ по кафе под Купянском

В момент удара российских террористов по магазину-кафе в селе Гроза Харьковской области там находилось примерно 60 человек. Люди собрались помянуть похороненного жителя населенного пункта. Ни одного военного там не было.

Оккупационная армия нанесла по зданию ракетный удар 5 октября. Об этом сообщил глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко на Telegram-канале ведомства. Он подчеркнул: РФ совершила кровавое преступление против мирного населения.

По состоянию на 17:00 известно о 51 погибшем (в том числе один ребенок) и семи раненых (среди них также один ребенок).

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"Ни одного военного, все местные жители села, в котором до этого дня проживало 330 человек! И кто говорит, что это не геноцид, кто говорит, что русские это люди, кто говорит, что это народ, а не орда? Покажите родным погибших того, кто говорит!" – эмоционально заявил Тимошко.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, который ранее возглавлял Национальную полицию, рассказал, что жертвой преступления оккупантов стал шестилетний ребенок (по его информации, это девочка).

По состоянию на 16:00 разбор завалов продолжался, как и идентифицирование погивших."Мобильная криминалистическая лаборатория работает на месте трагедии", – информировал Клименко.

В эфире "Єдиних новин" Клименко сообщил, что вражеский удар произошел в 13:24 четверга.

Семь человек получили тяжелые ранения. "Вся они находятся на операционных столах", – сказал министр в выпуске новостей.

Он отметил, что практически из каждой семьи из этого села минимум один человек присутствовал на поминальном обеде.

Что касается оружия, которое применили ВС РФ, то (на 17:00) точной информации не было, эксперты устанавливали все детали. Клименко сказал, что это была "однозначно тяжелая ракета или, возможно, управляемая авиационная ракета/бомба, или фугасная бомба".

Глава МВД пообещал, что тип оружия позже будет уточнен. Взрыв, как отметил он, полностью разбил здание. Семь граждан, которые получили ранения, находились не внутри кафе, а неподалеку, на расстоянии 50 и больше метров.

Чуть позже появилось предположение, что российские военные для удара по селу могли применить "Искандер".

Видео с места российского обстрела. Осторожно, есть кадры 18+!

Как писал OBOZREVATEL, на очередную ужасную атаку РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. "Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно сознательный теракт", – заявил глава государства.

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