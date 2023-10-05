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Ни одного военного не было, поминали односельчанина: в полиции раскрыли детали удара РФ по кафе под Купянском

Дарья Дурова
Война против России
2 минуты
5,3 т.
Обстрел села Гроза

В момент удара российских террористов по магазину-кафе в селе Гроза Харьковской области там находилось примерно 60 человек. Люди собрались помянуть похороненного жителя населенного пункта. Ни одного военного там не было.

Оккупационная армия нанесла по зданию ракетный удар 5 октября. Об этом сообщил глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко на Telegram-канале ведомства. Он подчеркнул: РФ совершила кровавое преступление против мирного населения.

По состоянию на 17:00 известно о 51 погибшем (в том числе один ребенок) и семи раненых (среди них также один ребенок).

Враг совершил обстрел кафе-магазина
Видео дня

"Ни одного военного, все местные жители села, в котором до этого дня проживало 330 человек! И кто говорит, что это не геноцид, кто говорит, что русские это люди, кто говорит, что это народ, а не орда? Покажите родным погибших того, кто говорит!" – эмоционально заявил Тимошко.

Включение Клименко в прямой эфир

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, который ранее возглавлял Национальную полицию, рассказал, что жертвой преступления оккупантов стал шестилетний ребенок (по его информации, это девочка).

По состоянию на 16:00 разбор завалов продолжался, как и идентифицирование погивших."Мобильная криминалистическая лаборатория работает на месте трагедии", – информировал Клименко.

Село Гроза находится недалеко от Купянска

В эфире "Єдиних новин" Клименко сообщил, что вражеский удар произошел в 13:24 четверга.

Семь человек получили тяжелые ранения. "Вся они находятся на операционных столах", – сказал министр в выпуске новостей.

Он отметил, что практически из каждой семьи из этого села минимум один человек присутствовал на поминальном обеде.

Что касается оружия, которое применили ВС РФ, то (на 17:00) точной информации не было, эксперты устанавливали все детали. Клименко сказал, что это была "однозначно тяжелая ракета или, возможно, управляемая авиационная ракета/бомба, или фугасная бомба".

Глава МВД пообещал, что тип оружия позже будет уточнен. Взрыв, как отметил он, полностью разбил здание. Семь граждан, которые получили ранения, находились не внутри кафе, а неподалеку, на расстоянии 50 и больше метров.

Чуть позже появилось предположение, что российские военные для удара по селу могли применить "Искандер".

Видео с места российского обстрела. Осторожно, есть кадры 18+!

Как писал OBOZREVATEL, на очередную ужасную атаку РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. "Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно сознательный теракт", – заявил глава государства.

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