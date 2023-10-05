Перезахороняли военного: мужчина, потерявший трех родных в Грозе, рассказал о российском ударе по кафе

Житель Харьковской области, где днем 5 октября Россия совершила теракт с наибольшим количеством погибших с начала полномасштабного вторжения, рассказал, что в кафе поминали погибшего военного. Сам Александр Муховатый потерял трех членов семьи: брата, невестку и маму.

Об этом он сообщил в комментарии "Суспільному". Мужчина отметил, что в этот день в населенном пункте перезахороняли военнослужащего, погибшего еще в начале полномасштабного вторжения. Тогда его не смогли похоронить дома, поскольку регион был оккупирован (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Муховатый рассказал, что погибший воин был их односельцем. Его эксгумировали и привезли на малую родину. Брат мужа раньше дружил с военным, поэтому с женой пошел провести его в последний путь.

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Сам Александр проживает в соседней деревне и на поминках не был. Обеспокоился, когда увидел огромный клуб дыма. Никто из родных на звонки не отвечал. Смог дозвониться только племяннику.

"Дядя, давай бегом сюда. Папа, мама и бабушка – под завалами", – сказал мальчик.

Мужчина отметил, что нашел в штанах брата паспорт. Однако до сих пор не может поверить в случившееся.

"От брата остались только останки, нижняя часть туловища, верхней нет. Я узнал его по ботинкам и брюкам", – рассказал Александр.

"Кум погиб, одноклассник, четверо детей осталось, с женой погиб. И брат погиб, невестка погибла, мама погибла. Брата нашли, невестку с мамой еще нет", – отметил Александр.

На вопрос журналистки, скольких погибших людей узнал, он ответил: "Всех! Я всех знаю. Всех, кто здесь лежит, я всех знаю".

"В каждой семье по два, по три человека. Ну 50 человек. Это, можно сказать, уничтожили наше село, на половину", – с отчаянием добавил мужчина.

Напомним, 5 октября нанесли ракетный удар по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Известно о 55 погибшем, среди них – 6-летний мальчик. В момент взрыва в заведении проходили поминки.

Представительница Харьковской ОВА Елена Шаповал рассказала, что ракетный удар по Грозе стал самым массовым по количеству погибших на территории Харьковщины с начала полномасштабного вторжения.

По состоянию на 19.50 в селе Гроза аварийно-спасательные работы были завершены. Кроме здания кафе, полностью разрушенного, повреждения получили и соседние дома. Помогают местным жителям и волонтеры World Central Kitchen.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Как сообщил глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко, в момент удара российских террористов по магазину-кафе в селе Гроза Харьковской области там находилось примерно 60 человек. Люди собрались помянуть похороненного жителя населенного пункта. Никакого военного там не было.

– На атаку РФ по Грозе на Харьковщине отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. "Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, сознательный теракт", – заявил глава государства.