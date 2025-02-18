Погибла на месте: во Львовской области на женщину совершили наезд два автомобиля. Фото

Во Львовской области, на автодороге Львов – Луцк, на 77-летнюю женщину совершили наезд два автомобиля. От полученных травм пострадавшая погибла на месте ДТП.

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Об этом сообщили в ГУ НП во Львовской области 18 февраля. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 февраля, около 18:40, на автодороге Львов – Луцк, в селе Вислобоки Львовского района. От полученных в результате ДТП травм пожилая женщина погибла на месте происшествия", – говорится в сообщении.

По предварительным данным сотрудников полиции, 49-летний водитель Audi A4, житель одного из сел района, наехал на пешехода – 77-летнюю женщину из Львовского района. После этого пенсионерку отбросило на встречную полосу, где ее снова ударил автомобиль Opel Vivaro, за рулем которого находился 29-летний водитель из Львовского района.

По факту нарушения ПДД следственный отдел расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет, с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такого ограничения.

Напомним, 10 февраля в Ахтырском районе Сумской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии погиб водитель, четыре человека получили травмы. Правоохранители изъяли оба транспортных средства и доставили их на штрафплощадку на время проведения расследования.

Как сообщал OBOZ.UA, в Криворожском районе Днепропетровской области водитель легкового автомобиля сбил насмерть велосипедиста. Известно, что мужчина с двухколесным транспортом переходил дорогу на пешеходном переходе. Обстоятельства происшествия будут выяснять правоохранители.

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