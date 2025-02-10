Возле Кривого Рога водитель сбил насмерть велосипедиста на пешеходном переходе: детали трагедии. Фото

В понедельник, 10 февраля, в Криворожском районе Днепропетровщины водитель легкового автомобиля сбил насмерть велосипедиста. Мужчина с двухколесным транспортом переходил дорогу на пешеходном переходе.

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Авария произошла на рассвете возле села Карачуновка. Об этом сообщает телерадиокомпания "Рудана".

Предварительно известно, что водитель "Лады" направлялся в Кривой Рог. В то же время пешеход с велосипедом переходил дорогу, но водитель легковушки его вовремя не заметил и не притормозил.

В результате удара мужчина погиб на месте, его велосипед разлетелся на части. Заметные повреждения получил и легковой автомобиль.

На месте ДТП работала бригада медиков, обстоятельства происшествия будет выяснять полиция.

Издание "Свои.Кривой Рог" опубликовало в Telegram-канале кадры с места аварии. По словам журналистов, за рулем легковушки находился 38-летний мужчина.

"Говорит, не помнит, как все было. На месте полиция и родные погибшего", – говорится в посте.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 февраля в Никопольском районе Днепропетровщины автобус, перевозивший работников предприятия, врезался в дерево. В результате ДТП пострадал водитель и 13 пассажиров.

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