Авто вылетело на встречную: в Сумской области в ДТП погиб водитель, четыре человека травмированы. Фото

В Ахтырском районе Сумской области произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии погиб водитель, еще четыре человека получили травмы.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17.30 в понедельник, 10 февраля, на трассе Сумы-Полтава, между населенными пунктами Боромля и Тростянец. Об этом сообщили в полиции Сумской области.

Отмечается, что на место столкновения двух автомобилей, что привело к тяжелым последствиям, выехали следователи, криминалисты и патрульные полицейские.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Opel Astra двигался в направлении Ахтырки и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением 51-летнего мужчины. В обоих транспортных средствах находились пассажиры.

"В результате автопроисшествия водитель Opel Astra от полученных травм скончался на месте происшествия, а двух его пассажиров госпитализировали. Управляющего Volkswagen Touareg и его пассажира также доставили в медицинское учреждение с травмами разной степени", – говорится в сообщении.

Полицейские изъяли оба транспортных средства и доставили их на штрафплощадку, пока будет продолжаться расследование.

Полиция возбудила уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УК по факту нарушения правил дорожного движения. Следствие продолжается.

Правоохранители призывают водителей быть осторожными, соблюдать скоростной режим и правила маневрирования, ведь нарушение ПДД может иметь фатальные последствия.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 февраля в Криворожском районе Днепропетровщины водитель легкового автомобиля сбил насмерть велосипедиста. Человек с двухколесным транспортом переходил дорогу на пешеходном переходе.

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