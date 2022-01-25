"Подставили людей, работавших на Украину": Бурба рассказал о срыве еще одной спецоперации

Бывший руководитель Главного управления разведки Василий Бурба рассказал о еще одной спецоперации, кроме задержания "вагнеровцев", которая была сорвана. По его мнению, к этому причастна дееспособная агентура России в нашей стране.

Об этом генерал-полковник сообщил в интервью "Украинской правде". По его словам, эта операция касалась клистронов – приборов, необходимых для работы по наведению ракетных комплексов на цель. ГУР доставляло их из РФ и передавало Вооруженным силам Украины, поскольку производит такие детали только страна-агрессор.

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Бурба объяснил, что военная контрразведка СБУ изъяла эти клистроны и некоторое время они находились в правоохранительных органах. Генерал-полковник объяснил, что на каждой такой детали есть свой номер, по которому можно узнать, какой воинской части она принадлежит.

"Это является предпосылкой к разглашению, и уже была проблема. По моим данным, произошла утечка", – отметил Бурба.

Он объяснил, что ФСБ России узнало о спецоперации и начало "работать" с людьми, помогавшими ГУР Украины в РФ.

"Мы подставили людей, работавших на Украину", – объяснил бывший командующий ГУР.

В то же время он добавил, что вряд ли разглашение произошло от чиновников военной контрразведки, предположив, что проблема гораздо больше, и заключается она в широкой сети агентуры РФ на территории Украины.

Напомним: в том же интервью Бурба рассказал, что ему предлагали должность посла Украины в Австралии. В обмен на это генерал-полковник должен был заявить журналистам, что спецоперации по "вагнеровцам" не существовало. В случае отказа у экс-главы ГУР пригрозили забрать государственную дачу в "Конча-Заспе", снять охрану, возбудить в отношении него уголовные производства и запретить выезд из Украины.

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