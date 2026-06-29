Подозревается в изнасиловании 13-летней девочки: во Львовской области задержали сторожа сельского детского сада. Фото

В Львовской области правоохранители задержали 45-летнего охранника сельского детского сада, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки. Мужчину поместили под стражу без права освобождения под залог.

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Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины. Там отметили, что преступление охранник совершил в конце июня в одном из сел Стрыйского района.

По данным следствия, семья потерпевшей знала злоумышленника, он время от времени помогал матери ребенка по хозяйству.

В тот день 45-летний мужчина был в нетрезвом состоянии. Воспользовавшись моментом, когда мать девочки ушла на огород, а ребенок остался во дворе один, он изнасиловал ее. Чтобы запугать несовершеннолетнюю и помешать ей позвать на помощь, подозреваемый угрожал рассказать обо всём её одноклассникам.

Мать девочки стала свидетелем преступления и сразу же вызвала полицию. На момент публикации продолжаются следственные действия. Мужчине сообщили о подозрении в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Его взяли под стражу без права внесения залога.

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Напомним, Полтавский районный суд вынес приговор жителю Полтавы, которого обвиняли в похищении, изнасиловании и убийстве 12-летней девочки. За совокупность особо тяжких преступлений мужчине назначили самое суровое наказание, предусмотренное законодательством Украины, — пожизненное лишение свободы.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Запорожье в суд направили обвинительный акт в отношении 46-летнего местного жителя. По данным следствия, мужчина в течение длительного времени систематически насиловал и развращал свою несовершеннолетнюю дочь.

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