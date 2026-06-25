Изнасиловал ребёнка и убил двумя ударами ножа в сердце: мужчине из Полтавы вынесли приговор за ужасное преступление

Полтавский районный суд вынес приговор жителю Полтавы, которого обвиняли в похищении, изнасиловании и убийстве 12-летней девочки. За совокупность особо тяжких преступлений мужчине назначили самое суровое наказание, предусмотренное законодательством Украины, — пожизненное лишение свободы.

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Преступление произошло вечером 26 мая 2024 года. О решении сообщила Полтавская областная прокуратура.

Известно, что 57-летний мужчина заметил 12-летнюю девочку возле одного из рынков Полтавы, где она находилась вместе с матерью и отчимом. Обвиняемый воспользовался доверием ребёнка, заманив её в свой автомобиль.

После того как дочь пропала, женщина обратилась в правоохранительные органы. Поисковая операция длилась четыре суток. Полицейские и волонтеры обследовали жилые кварталы, дворы, кустарники и лесополосы.

В суде прокуроры доказали, что мужчина привёз ребёнка в свою квартиру, где совершил над ней сексуальное насилие и сфотографировал её обнажённой. На следующее утро он вывез девочку в лесополосу и убил её, нанеся два удара ножом в сердце.

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После этого, как установило следствие, осуждённый пытался скрыть следы преступления. Он перевёз тело в другую лесополосу, расположенную примерно в 30 километрах от места убийства, и замаскировал его ветками.

В ходе обысков правоохранители изъяли мобильный телефон и компьютерную технику. На носителях информации были обнаружены фотографии еще одного малолетнего ребенка без одежды. Это позволило установить еще один эпизод преступной деятельности мужчины.

Следствие выяснило, что в августе 2023 года он совершил сексуальное насилие в отношении 9-летней внучки знакомой семьи.

"Обвиняемый неоднократно менял свою позицию относительно признания вины, пытался ввести в заблуждение органы досудебного расследования и суд. Он сообщал ложную информацию о якобы заранее согласованных встречах с малолетней и отрицал принадлежность ему компьютерной техники, изъятой из дома. Все это свидетельствует об отсутствии у него осознания противоправности своих действий", — отметил руководитель Полтавской областной прокуратуры Евгений Гладий.

Суд признал мужчину виновным в изготовлении и хранении детской порнографии, принуждении малолетней к участию в её создании, сексуальном насилии, изнасиловании, похищении малолетнего ребенка и умышленном убийстве с целью сокрытия другого преступления.

Полтавский районный суд назначил мужчине самое суровое наказание, предусмотренное законодательством Украины, – пожизненное лишение свободы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Запорожье в суд был направлен обвинительный акт в отношении 46-летнего местного жителя. По данным следствия, мужчина в течение длительного времени систематически насиловал и развращал свою несовершеннолетнюю дочь.

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