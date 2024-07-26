Подозреваемый в убийстве Фарион попал на камеры за считанные минуты до преступления: полиция показала кадры и раскрыла новые детали

Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион попал в объективы камер видеонаблюдения незадолго до рокового выстрела. На месте преступления было найдено гильзу от спортивной, а не боевой пули.

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Чтобы убить украинку, подозреваемый подошел к ней очень близко, на расстояние не больше 2 метров. Об этом стало известно в ходе брифинга министра внутренних дел Украины Игоря Клименко 26 июля. Мероприятие транслировалось онлайн на YouTube-канале МВД.

Сам момент убийства на видео не зафиксирован, но есть кадры последних минут подготовки перед нападением. 19 июля, в день стрельбы, злоумышленник ждал языковеда во дворе жилого дома около двух часов. Он мог использовать переделанный пистолет.

18-летний Вячеслав Зинченко, которого поймали 25 июля, уже получил официальное подозрение. Сторона обвинения будет настаивать, чтобы к нему применили меру пресечения в виде ареста на два месяца без альтернативы залога.

Клименко также рассказал, что из-за резонансного преступления копы уже допросили 900 свидетелей. В ходе расследования установлено и проработано более 80 человек, похожих на убийцу, собрано 9000 фотоснимков с камер наблюдения и назначено 22 судебные экспертизы.

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