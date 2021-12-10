Подозреваемой в убийстве 2-летнего сына харьковчанке избрали меру пресечения

В Харькове 36-летней женщине, которую подозревают в убийстве своего двухлетнего сына, избрали меру пресечения. Она будет находится под стражей два месяца без права на залог.

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает mykharkov.info. Сейчас женщина находится под охраной полиции в реанимации.

В судебном заседании подозреваемая участвовала при помощи видеоконфереренции. После неудачной попытки суицида она находится в реанимации под охраной полиции.

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Напомним, что в ночь на 8 декабря женщина якобы задушила своего двухлетнего сына. После этого она выпрыгнула из окна четвертого этажа, пытаясь покончить с собой, но выжила.

В Харьковского горсовете рассказали, что у подозреваемой неизлечимая болезнь. Она принимала медицинские препараты.

Предполагается, что причиной поступка могли стать именно таблетки. Ранее на семью никаких жалоб не поступало.

В октябре OBOZREVATEL писал, что в селе под Ужгородом 34-летний отчим до смерти забил 10-летнюю падчерицу. Ее родная мать якобы отказалась вступиться за ребенка или помочь.