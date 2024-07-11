Подозреваемого в убийстве 9-летней украинки экстрадировали в Германию. Фото

36-летний гражданин Молдовы, подозреваемый в убийстве в Германии 9-летней украинки Валерии, был задержан 14 июня в Чехии. В среду, 10 июля, его экстрадировали в Германию.

Видео дня

Об этом сообщила полиция Саксонии. Отмечается, что после того, как чешские власти одобрили запрос об экстрадиции, подозреваемого передали германскими властями.

В тот же день подозреваемый предстал перед следственным судьей окружного суда Хемница, но отказался комментировать обвинения.

Суд оставил в силе ордер на арест, и сейчас обвиняемый находится под стражей в саксонской исправительной колонии. Детали преступления пока не разглашают, продолжается расследование.

Напомним, подозреваемого разыскали благодаря серебристому Peugeot 206 CC. Известно, что именно на этом автомобиле он покинул ФРГ. После того как машину, которая была в розыске, увидели чешские правоохранители, молдаванин и был арестован.

Известно, что с 2022 года Валерия жила в Германии с мамой и младшей сестрой Викторией. Ее родители разведены. 3 июня ребенок бесследно исчез дорогой в школу, его искали более недели с участием вертолетов, дронов, служебных собак, водолазов и сотен полицейских.

11 июня полиция нашла Валерию мертвой в лесу в трех километрах от ее дома. Вскрытие подтвердило личность. По словам правоохранителей, ребенка убили, о сексуальном насилии речь не идет.

Как сообщал OBOZ.UA:

14 июня полиция Чехии арестовала 36-летнего гражданина Молдовы, подозреваемого в причастности к убийству Валерии Гудзенко. Его разыскали благодаря Peugeot 206 CC, на котором он покинул ФРГ. После того, как машину, которая была в розыске, увидели чешские правоохранители, молдаванина и была арестована.

16 июня с Валерией простились в немецком городе Дебельн, где девочка погибла. Выразить соболезнования пришли более 2500 человек, перед которыми выступил мэр города Свен Либхаузер. Он поблагодарил всех причастных к поискам Валерии, а также жителей города за участие и готовность помочь.

А 25 июня в Павлограде на Днепропетровщине похоронили 9-летнюю Валерию Гудзенко, которую убили в Германии. На траурную церемонию пришло более ста человек: родственники, учителя, соседи и родители одноклассников девушки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!