Поддержала захватчиков: СБУ разоблачила коллаборантку, занимавшуюся принудительной "паспортизацией" во время оккупации Херсона

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала жительницу Херсона, которая помогала российским захватчикам, когда город был под оккупацией. Она занимала должность "инспектора отдела по гражданству" и выдавала украинцам паспорта страны-агрессора РФ.

Когда ВС РФ прогнали из Херсона, коллаборантка осталась в городе, но сменила место жительства, переехав на квартиру знакомых. Таким образом она надеялась залечь на дно и избежать правосудия. О задержании преступницы 6 марта сообщила на официальном сайте пресс-служба СБУ.

В ведомстве рассказали, что женщина поддержала РФ после начала полномасштабной войны против Украины. В июне 2022 года она вступила в оккупационное "главное управление МВС по Херсонской области".

Там коллаборантка оформляла документацию для принудительной депортации украинцев, а также паспортизации жителей временно оккупированной территории.

Сотрудники СБУ установили личность преступницы, ее местонахождение и собрали достаточное количество доказательств противоправной деятельности.

Фигурантке официально объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК (коллаборационная деятельность).

Женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее сотрудники Службы безопасности Украины поймали бывшую учительницу с Харьковщины, которая сдавала захватчикам украинских патриотов во время боев за Харьков. По ее наводке оккупанты похитили и пытали нескольких партизан.

– Также задержана сотрудница одного из технических вузов Харькова. Она собирала и передавала врагу разведданные об обороне города.

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