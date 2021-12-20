Под Николаевом авто сбило насмерть пешехода, от удара его забросило на крышу машины. Фото и детали трагедии

Вблизи Николаева возле поворота на село Воскресенское автомобиль сбил пешехода. Вследствие аварии мужчину забросило на крышу машины.

Он погиб на месте происшествия. ДТП произошло в воскресенье, 19 декабря, около 6 часов вечера на дороге Н-11 "Днепр – Николаев", сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Автомобиль ВАЗ 2107 наехал на мужчину, который, по словам водителя и его пассажиров, внезапно выбежал на неосвещенную проезжую часть дороги.

Следователи открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть". Водителю грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

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На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. Они просят всех, кто владеет какой-либо информацией об обстоятельствах аварии или может предоставить записи с видеорегистраторов, обратиться: по адресу Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефону - 050 013 01 48 или 102.

По данным патрульной полиции, только с января по ноябрь в Украине произошло более 170 тыс. аварий, которые унесли жизни почти 3 тыс. человек.

Напомним, в Киеве в ночь с 14 на 15 декабря BMW на скорости протаранил два припаркованных автомобиля, а потом въехал в стену ТРЦ Dream Town.

Ранее в Дарницком районе столицы в ночь с 14 на 15 декабря произошла авария с участием автомобиля службы такси. Легковушка на скорости протаранила забор и снесла несколько секций ограждения.

OBOZREVATEL также сообщал, что в Бориспольском районе Киевской области на автодороге произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП пострадали оба водителя и двое детей.

7 декабря на автодороге вблизи города Чернигов произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным автобусом. В результате аварии 13 человек погибли и шесть получили телесные повреждения.

В пятницу, 10 декабря, недалеко от города Борисполь Киевской области произошла авария с участием автобуса и двух микроавтобусов. В результате ДТП пострадали четыре человека.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!