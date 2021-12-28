Под Мариуполем замерз на смерть спортсмен: полицейские видели, что он бежал голым, но не оказали помощи. Видео

Вблизи Мариуполя нашли тело замерзшего насмерть мужчины, который ночью бежал голый по улице. В это время его заметили полицейские, однако, посмеявшись, никаких действий не предприняли.

Вероятно, это и привело к трагедии, считают пользователи сети, в частности, Вячеслав Твердохлеб, один из тех, кто опубликовал соответствующие кадры в своем Facebook (осторожно, кадры 18+). Как видно на них, заметив спортсмена, правоохранители включили проблесковые маячки и через громкоговоритель попросили мужчину остановиться, но тот не реагировал. Пользователи узнали в нем местного жителя.

В комментариях объяснили, что человек на видео – Василий, он занимался борьбой, неоднократно становился призером местных соревнований. Был хорошим парнем, но имел проблемы с психическим здоровьем.

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Пользователи возмутились поведением полицейских и тем, что они смеялись над не совсем здоровым человеком, вместо того, чтобы ему помочь.

"Реальная вина полицаев. Должны были его задержать и вызвать скорую. Или они уже каждый день видят голых бегающих в мороз по улице и это норма?", "Менты поведение жесть, могли б вызвать скорую, наряд, парню нужна психическая помощь. Уроды", – писали в комментариях.

В Национальной полиции Украины в Донецкой области уже отреагировали на инцидент. Правоохранители подчеркнули, что по данному факту уже начато служебное расследование, на данный момент устанавливаются все обстоятельства того вечера.

Напомним, ранее в Кременце в Тернопольской области женщина 1941 года рождения и ее 53-летний сын умерли в собственном доме. Предварительная причина смерти – переохлаждение.

Местные жители сообщили, что семья была неблагополучной, злоупотребляла алкоголем и экономила на коммунальных платежах. Как сообщили в полиции, тела пролежали в доме от трех до пяти дней, следы насильственной смерти не обнаружены.

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