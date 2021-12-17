Экономили на коммуналке и злоупотребляли спиртным: в Тернопольской области мать и сын замерзли до смерти

В Кременце в Тернопольской области женщина 1941 года рождения и ее 53-летний сын умерли в собственном доме. Предварительная причина смерти – переохлаждение.

О трагедии сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Тернопольской области. Отмечается, что о вероятной беде с людьми сообщили соседи, отметившие, что в доме несколько дней подряд не выключается свет.

Местные жители сообщили, что семья была неблагополучной, злоупотребляла алкоголем и экономила на коммунальных платежах. Как сообщили в полиции, тела пролежали в доме от трех до пяти дней, следы насильственной смерти не обнаружены.

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Событие внесено в ЕРДР согласно ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай". Продолжается следствие.

Напомним, во Львовской области 15 декабря прохожие на улице возле местного стадиона обнаружили тело женщины. Медики скорой выяснили, что причиной смерти стало переохлаждение. Погибшей было 48 лет и у нее не было места постоянного проживания. Ночь накануне происшествия в регионе была по-зимнему холодной, температура воздуха упала до -7 градусов. К тому же воздух оказался ветреным и влажным, что ухудшало положение женщины, оказавшейся без крова.

Также 15 декабря в Каменце Черкасской умерла пятимесячная девочка, мать которой в другой комнате распивала алкогольные напитки вместе с компанией друзей. У женщины еще двое детей, шести и трех лет, их временно отдали бабушке с инвалидностью. Пока остается неизвестным, от чего умерла девочка: от переохлаждения или от того, что захлебнулась от крика. Матери угрожает уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZREVATEL, люди, которые знают семью на Черкасщине, где умерла пятимесячная девочка, называют ее неблагополучной. Говорят, что мать Татьяна Роман сильно пьет и время от времени у женщины появляются новые сожители. Местные рассказывают, что дети живут в ужасающих условиях, в доме полная антисанитария.