В Херсоне нашли мертвой женщину, которая пропала во время корпоратива в ресторане: подробности

В Херсоне после новогоднего корпоратива в ресторане "Моцарт" исчезла 38-летняя женщина Яна Судакова. Ее разыскивали три дни, с 24 декабря, и нашли мертвой.

Об этом пишет издание kherson.net.ua в понедельник, 27 декабря. Как сообщается, в разгар празднования женщина вышла из заведения без верхней одежды и якобы пошла в неизвестном направлении. После этого ее больше никто не видел. С этого же дня, в городе начались поиски.

В Херсоне были созданы поисковые группы из правоохранителей и активистов. Они считали, что Яна отправилась в другие развлекательные заведения. Однако после того, как были проанализированы камеры видео наблюдения, оказалось, что женщина вышла из ресторана через черный ход, а не через главный, как предполагалось ранее.

Видео дня

На камерах было показано, что женщина направилась к заброшенному зданию. Оно находится на территории этого же ресторана. Правоохранители провели там поисковые работы и нашли женщину – она была уже мертвой.

Как пишет издание, по предварительным данным, женщина вышла подышать воздухом, случайно уснула и умерла от переохлаждения.

В то же время точная причина смерти Яны пока не установлена. Она станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. Вместе с тем, как сообщили журналисты, по информации от полиции, следов насильственной смерти на теле погибшей не было обнаружено.

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